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'En yüksek profilli casusluk davalarından biri' 40 yıl boyunca ABD'yi parmağında oynattı... En büyük düşmanın casusu çıktı!

BBCTürkçe BBCTürkçe
01.03.2024 11:01
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ABD'li eski diplomat Victor Manuel Rocha, 1981 yılından itibaren ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalıştı. Rocha dün mahkemedeki ifadesini değiştirdi ve ABD'nin en yüksek profilli casusluk davalarından birinin ardındaki sır perdesini araladı. Rocha'nın, ABD'nin en büyük düşman devletlerinden birinin casusu olarak 40 yıl boyunca hizmet ettiği ortaya çıktı!

'En yüksek profilli casusluk davalarından biri' 40 yıl boyunca ABD'yi parmağında oynattı... En büyük düşmanın casusu çıktı!

Şu anda 73 yaşındaki olan Rocha 1999-2002 yılları arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yaptı. 25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere hükümette çeşitli görevlerde bulunan Rocha, Bolivya'nın yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de görevler üstlendi.

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"EN YÜKSEK PROFİLLİ CASUSLUK DAVALARINDAN BİRİ"

Rocha, Perşembe günü Florida eyaletindeki Miami'de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan'da görülecek duruşmada cezası belli olacak.

Bu, Küba ile ABD arasındaki en yüksek profilli casusluk davalarından birinin, beklenmedik şekilde hızla karara bağlanacağı anlamına geliyor.

ABD merkezli Miami Herald gazetesine göre, Perşembe günkü duruşmada davayla ilgili gizli belgelerin nasıl ele alınacağı görüşülecekti.

Ancak bunun yerine Rocha’nın mahkemeyle anlaştığı açıklandı.

Rocha, yabancı ülkeler için casusluk yapmak, para transferi sahtekarlığında bulunmak ve ABD pasaportu almak için yanlış beyan vermekle suçlanıyor.

O ÜLKENİN AJANI ÇIKTI!

Soruşturmayı yürütenler tarafından toplanan deliller arasında Rocha'nın onlarca yıldır Küba için çalıştığını kabul ettiği, Küba’nın eski lideri Fidel Castro için "Komutan" şeklinde söz ettiği ve ABD'yi "düşman" olarak nitelendirdiği gizli kayıtlar da yer alıyor.

Rocha ve avukatlarının artık suçu kabul etmenin en akıllıca seçenek olduğunu düşündükleri anlaşılıyor.

CIA YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA: ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

CIA'in eski karşı istihbarat başkanı James Olson, geçen ay BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın Küba'nın istihbarat servislerinin ABD hükümetini nasıl alt ettiğini gösterdiğini söyledi.

Olson, “Küba istihbarat servisine karşı kişisel kin duymamın nedenlerinden biri bize karşı operasyonlarda çok başarılı olmaları" dedi.

Olson, Rocha’nın ömür boyu hapis cezasına çarptılacağını tahmin ettiğini belirtti.

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ABD-KÜBA İLİŞKİLERİ

ABD ve Küba'nın, Fidel Castro'nun 60 yıl önce ABD destekli hükümeti devirmesinden bu yana ilişkisi gerilimli.

ABD, 1960'lı yıllarda Küba'ya ticaret ambargosu uyguladı. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 2015 yılında ilişkileri normalleştirmek için adımlar attılar, ancak eski ABD Başkanı Donald Trump daha sonra bunların çoğundan geri adım attı.

ROCHA'NIN ETKİLEYİCİ ÖZGEÇMİŞİ

Kolombiya'da doğan Rocha, New York'ta büyüdü ve ülkenin önde gelen Yale, Harvard ve Georgetown gibi üniversitelerinde okudu.

Savcılara göre 1999'dan 2002'ye kadar ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak çalıştı ve 25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere hükümette çeşitli görevlerde bulundu. Bolivya'nın yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de görevler üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, ABD ordusunun Küba’dan sorumlu kısmı olan ABD Güney Komutanlığı'nın özel danışmanı olarak çalıştı.

ROCHA BÖYLE YAKAYI ELE VERMİŞ! "ERKEKLİĞİMİ SORGULAMAK GİBİ BİR ŞEY BU"

İddianamede, Kasım 2022'de bir FBI ajanının Küba İstihbarat Servisleri'nin temsilcisi olduğunu iddia ederek, "Havana'daki arkadaşlarından bir mesaj iletmek için” Rocha ile WhatsApp aracılığıyla temasa geçtiği belirtildi.

Rocha, dava belgelerine göre "kimsenin kendisini orada görme ihtimali bulunmadığından" biri bir alışveriş merkezindeki yemek katı olmak üzere bu kişiyle birkaç kez görüşmeyi kabul etti.

İddianameye göre, gizli görevdeki FBI ajanıyla yaptığı üç görüşme sırasında Rocha, Küba hükümeti için ajan olarak çalıştığı süreye ilişkin detaylar vermeye başladı.

Rocha'nın Küba ve kendisinden söz ederken "biz" ifadesini kullandığı iddia ediliyor.

Küba için çalışan bir casus kılığındaki FBI ajanı ona “Hala bizimle misin?" diye sorduğunda Rocha, sadakatinin sorgulanmasına "kızdığını” söyledi.

"Erkekliğimi sorgulamak gibi bir şey bu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Küba abd casus
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