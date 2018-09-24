En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

Yapılan araştırmalar bakın hangi pozisyonda uyumanın sağlığınızı tehdit ettiği görüşünde...
İşte en zararlı uyku pozisyonları
1 / 16
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi.
2 / 16
American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi.
3 / 16
Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.
4 / 16
'SERT YATAK' ÖNERİSİ
Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor.
5 / 16
Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.
6 / 16
UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı.
7 / 16
Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.
8 / 16
YETERSİZ UYKU ŞİŞMANLATIYOR
Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.
9 / 16
İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1600 yetişkinin günlük beslenme ve uyuma alışkanlıkları takip edildi.
10 / 16
Araştırmaya göre, günde 6 saat uyuyan katılımcıların bel ölçüleri, 9 saat uyuyanlara oranla yaklaşık 3 cm daha geniş olarak ölçülürken, beslenme alışkanlıklarında uyku alışkanlığına bağlı bir değişiklik gözlemlenmedi.
11 / 16
CNN Türk'te yer alan habere göre, aynı zamanda araştırmacılar, yeteri kadar uyumayan katılımcılarda kalp rahatsızlıklarına karşı direnç de sağlayan 'iyi' kolesterolün daha az bulunduğunu saptadı.
12 / 16
Çalışmadan sorumlu araştırmacı Dr Laura Hardie, "Bulgularımızla, az uyuyan yetişkinlerin kilolu veya obez olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardık.
13 / 16
Bu da yeteri kadar uyumanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ancak bugünkü görüş birliği, yetişkin uykusunun 7 ila 9 saat olması gerektiği yönünde" açıklamasında bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum