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En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

Uyku pozisyonlarının sağlık problemlerine yol açtığını söyleyen bilim insanları konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarla uyarılarda bulundu.

Yapılan araştırmalar bakın hangi pozisyonda uyumanın sağlığınızı tehdit ettiği görüşünde...

İşte en zararlı uyku pozisyonları

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Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi.
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American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi.
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Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.
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'SERT YATAK' ÖNERİSİ

'SERT YATAK' ÖNERİSİ
Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor.
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Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.
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UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI

UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı.
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Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.
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YETERSİZ UYKU ŞİŞMANLATIYOR

YETERSİZ UYKU ŞİŞMANLATIYOR
Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.
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İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1600 yetişkinin günlük beslenme ve uyuma alışkanlıkları takip edildi.
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Araştırmaya göre, günde 6 saat uyuyan katılımcıların bel ölçüleri, 9 saat uyuyanlara oranla yaklaşık 3 cm daha geniş olarak ölçülürken, beslenme alışkanlıklarında uyku alışkanlığına bağlı bir değişiklik gözlemlenmedi.
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CNN Türk'te yer alan habere göre, aynı zamanda araştırmacılar, yeteri kadar uyumayan katılımcılarda kalp rahatsızlıklarına karşı direnç de sağlayan 'iyi' kolesterolün daha az bulunduğunu saptadı.
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Çalışmadan sorumlu araştırmacı Dr Laura Hardie, "Bulgularımızla, az uyuyan yetişkinlerin kilolu veya obez olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardık.
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Bu da yeteri kadar uyumanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ancak bugünkü görüş birliği, yetişkin uykusunun 7 ila 9 saat olması gerektiği yönünde" açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
uyku Alzheimer hastalık

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