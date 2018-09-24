En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

Yapılan araştırmalar bakın hangi pozisyonda uyumanın sağlığınızı tehdit ettiği görüşünde...

İşte en zararlı uyku pozisyonları

1 / 16 Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, yüz üstü uyumanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığı belirtildi.

2 / 16 American Mayo Clinic'ten uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yüz üstü uyumak sırt, boyun ağrısı ve eklemlerde karıncalanmaya yol açıyor. Ayrıca, mide üzerinde uyumanın da nefes almayı zorlaştırdığı belirtildi.

3 / 16 Özellikle hamile kadınların yüz üstü uyumamaları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, yüz üstü pozisyonun kan akışını zorlaştırdığını belirtti.

4 / 16 'SERT YATAK' ÖNERİSİ Uzmanlar, yüz üstü pozisyonda uyurken omurganın zarar görmemesi için karın bölgesinin altına bir yastık koyulması ve sert bir yatakta yatılması önerisinde bulunuyor.

5 / 16 Uzmanlar ayrıca, omurganın sağlığı için boynun rahatça hareket edebileceği pozisyonlarda uyunması gerektiğini vurguluyor.

6 / 16 UYKUSUZLUK İLE ALZHEIMER ARASINDA BAĞLANTI ABD'li bilim insanları tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalığı arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarıldı.

7 / 16 Uykusuzluk çeken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diğer insanlara göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu belirtildi.

8 / 16 YETERSİZ UYKU ŞİŞMANLATIYOR Yeterli saat uyumayanların daha kilolu olduğu tespit edildi. Yetişkin bir insanın 7 saat uyuması gerekiyor.

9 / 16 İngiltere'nin Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, 1600 yetişkinin günlük beslenme ve uyuma alışkanlıkları takip edildi.

10 / 16 Araştırmaya göre, günde 6 saat uyuyan katılımcıların bel ölçüleri, 9 saat uyuyanlara oranla yaklaşık 3 cm daha geniş olarak ölçülürken, beslenme alışkanlıklarında uyku alışkanlığına bağlı bir değişiklik gözlemlenmedi.

11 / 16 CNN Türk'te yer alan habere göre, aynı zamanda araştırmacılar, yeteri kadar uyumayan katılımcılarda kalp rahatsızlıklarına karşı direnç de sağlayan 'iyi' kolesterolün daha az bulunduğunu saptadı.

12 / 16 Çalışmadan sorumlu araştırmacı Dr Laura Hardie, "Bulgularımızla, az uyuyan yetişkinlerin kilolu veya obez olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardık.

13 / 16 Bu da yeteri kadar uyumanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir ancak bugünkü görüş birliği, yetişkin uykusunun 7 ila 9 saat olması gerektiği yönünde" açıklamasında bulundu.

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