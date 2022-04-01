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Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih nasıl kılınır?

01.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enderun usulü teravih nasıl kılınır? sorusunun yanıtı Ramazan ayı için geri sayım sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ayasofya Camii'nde 88 sene sonra ilk defa teravih namazı kılınacak. Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih nasıl kılınır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih nasıl kılınır?

Enderun usulü teravih namazı vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ramazan ayında camilerde kılınamayan teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınabilecek. Peki Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih nasıl kılınır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR?

Enderun Usulü Teravih Namazı, ismini Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Enderun Mektebi’nden almaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraydaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaza günümüzde Enderun Usulü Teravih Namazı denilmektedir.

Buhurizade Mustafa Itri Efendi, Enderun Teravih’ini ilk kez ortaya koyan kişidir.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NASIL KILINIR?

Enderun Usulü Teravih namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu oldu.

İki şekilde kılınan Enderun Usulü Teravih namazının birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönelendirmektedir.

İkincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağmaktadır.

Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zamm-ı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Teravih namazı Ramazan
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