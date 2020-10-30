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Endişe verici gelişme! Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli: Bir günde 4 deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu fay hattındaki hareketlilik endişe vermeye başladı. Son verilere göre Malatya'da bir günde en yükseği 3.4 şiddetinde 4 deprem meydana geldi.

Endişe verici gelişme! Doğu Anadolu fay hattı yine hareketli: Bir günde 4 deprem

AFAD verilerine göre, 29 Ekim saat 08.17’de Pütürge merkezli 2.2 şiddetinde, 29 Ekim saat 14.32’de Hekimhan ilçesi merkezli 1.7 şiddetinde, 29 Ekim’de saat 16.49’da Pütürge merkezli 3.00 şiddetinde, 29 Ekim’de saat 21.25’de Pütürge merkezli 3.4 şiddetinde deprem oldu. Pütürge merkezli 3.4 şiddetinde deprem, Malatya merkezdeki yüksek katlı binalarda da hissedildi.

Öte yandan, Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde komşu şehir Malatya’da da büyük hasarlar meydana gelmiş, bugüne kadar depremden etkilenen bin 200 civarındaki ev oturulmaz raporu verildiğinden yıkılmıştı.

(İHA)

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