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Endişe yarattı: Artık yenidoğan bebeklerde de görülüyor!

16.02.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lösemi, dünyada ve ülkemizde en sık görülen kötü huylu hastalıktır. Özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda çok sık rastlanan lösemi 1 yaş altı ve yenidoğan bebeklerde de görülmeye başladı. Uzmanlar löseminin tedavisinde en önemli etkenin erken tanı ve moral yer alıyor. Ailelerin lösemi belirtilerine karşı bilinçlenmeleri gerekiyor.

Endişe yarattı: Artık yenidoğan bebeklerde de görülüyor!

Lösemi çocuklarda en sık görülen kanser türü. Lösev’in yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de her yıl 3 binden fazla çocuğa kanser tansısı konuluyor. Löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düştüğü hatta yenidoğan bebeklerde de görülmeye başlandığı belirtildi. Ebeveynlerin çocuklarının gösterdiği belirtilere karşı daha bilinçli olarak erken tanı sağlanabileceği bu sayede tedavinin hızlanıp başarılı oranının artacağı açıklandı.

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BELİRTİLERE KARŞI BİLİNÇLİ OLUNMALI

Ailelerin belirtiler konusunda dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen açıklamada şunlar kaydedildi: "Çocuklarda görülen kanser belirtileri genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklı seyrediyor. Sebebe bağlı olmayan morarmalar, kemik ağrıları, lenf bezlerinde büyüme, çocuklarda en çok görülen belirtiler arasında yer alıyor. Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu dönemde moral en önemli etkenlerden biri. Çocuklar, bedenlerindeki değişimlerle birlikte hastalıkla mücadele ederken bu süreçte psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlamaktır."

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