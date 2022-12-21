Endişelendiren araştırma: Düşük libidoya sahip erkekler dikkat! Erken ölüm riski çok daha fazla

Libidonun çok yüksek olması sosyal hayatta zorluk yaşanmasına neden olurken düşük libido da çeşitli problemlere neden olmaktadır. PLOS One dergisinde yayınlanan bir araştırma, düşük libidoya sahip erkeklerin erken ölüm yaşama ihtimalinin neredeyse iki katı (1,82 kat) olduğunu öne sürdü.

LİBİDO VE ÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENDİ

Yamagata Üniversitesi'nden araştırmacılar, on yılı aşkın bir süredir Japonya'da 20.000'den fazla kişi üzerinde çalıştı - 8.558 erkek ve 12.411 kadın - cinsel ilgi ile kardiyovasküler ve kanser de dahil olmak üzere "tüm nedenlere bağlı" ölüm arasındaki bağlantıları inceledi. Tıbbi kayıtları ve anket yanıtlarını analiz eden çalışma, libido ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

CİNSEL İSTEĞİ AZ OLAN KİŞİLERİN ÇEŞİTLİ PROBLEMLERİ VARDI

Çalışma yazarları, "Cinsel aktivite ve cinsel tatmin, yaşlı gruplarda psikolojik sağlık ve esenlik için yararlı kabul edilse de, cinsel ilgi ile uzun ömür arasındaki ilişki araştırılmadı" dedi. Katılımcılardan sağlık kontrolleri sırasında cinsel ilgi anketlerini doldurmaları istendi. Cinsel ilgi eksikliği bildirenler daha yaşlı olma eğilimindeydiler, muhtemelen daha fazla içki içiyorlardı, diyabet hastasıydılar, daha az gülüyorlardı, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlardı ve daha düşük eğitim seviyelerine ulaşmışlardı.

YAŞAMDAN ZEVK ALMIYORLAR

Sonuçlar, düşük libidoya sahip 40 yaş üstü erkeklerin kanserden ölme olasılığının 1,94 kat ve kalp hastalığından ölme olasılığının 1,36 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Daha düşük cinsel dürtüleri olan erkekler ayrıca , yaşamaya değer bir hayata sahip olma nedeniyle Japonca bir terim olan ikigai'den yoksun olduklarını bildirdiler - bazılarının "yaşamdan zevk almak" olarak tanımlayabileceği bir nitelik.

KÖTÜ YAŞAM ALIŞKANLIKLARI LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Bilim adamları, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle erkeklerin cinsel dürtülerinin azaldığına inanıyor. Bilim adamları, "Bu sonuçlara dayanarak, cinsel ilgiyi sürdürmenin, özellikle erkekler arasında pozitif psikolojik esenlik ve 'ikigai' ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

KADINLARDA ÖLÜM RİSKİ İLE İLGİLİ BAĞLANTI BULUNAMADI

Araştırmacılar ayrıca, kadınların daha düşük libido bildirme ihtimalinin erkeklerin iki katından fazla olmasına rağmen, bununla ölüm arasında bir bağlantı bulamadıklarını belirttiler. Sigara, alkol kullanımı, vücut kitle indeksi (VKİ), altta yatan sağlık koşulları ve egzersiz seviyeleri gibi değişkenler atfedildikten sonra bile sonuçlar aynı kaldı.

Bilim adamları libido ile uzun ömür arasında neden bir ilişki olduğunu açıklayamadılar; ancak araştırmacılara göre, sürekli bir cinsel ilgi eksikliği, sigara içmek, içki içmek veya aşırı yemek yemek gibi kronik hastalık riskini artıran kötü alışkanlıkların bir işareti olabilir.

SEKSİN ÇEŞİTLİ FAYDALARI BULUNUYOR

Sonuçlar, sağlıklı bir cinsel yaşamın genel olarak daha iyi sağlığa götüren şeyin bir parçası olduğu fikrini destekledi. Seksin faydaları arasında daha iyi uyku yer alır, bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyon ve kaygıyı azaltır ve kalp sağlığına yardımcı olur.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR

Çalışmanın Japonya'nın tek bir bölgesindeki nüfusun küçük bir kısmına odaklandığı düşünüldüğünde, bulgular dünyanın geri kalanı için geçerli olmayabilir. Bilim adamları, çalışmanın "Japonya'da cinselliği savunarak halk sağlığını iyileştireceğini" umuyor. Çünkü Japonya "yaşlılar arasında seks konusunda Batı dünyasına göre daha fazla önyargıya sahip." Bilim adamları, "Cinsel ilginin ölüm oranını önleyici etkilerinin altında yatan mekanizmaları açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" dedi. "Bu bulgunun, bu popülasyonda uzun ömürlülüğü artırmada cinsel ilginin önemine dair çıkarımları var."

