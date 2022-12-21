HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Endişelendiren araştırma: Düşük libidoya sahip erkekler dikkat! Erken ölüm riski çok daha fazla

Endişelendiren araştırma: Düşük libidoya sahip erkekler dikkat! Erken ölüm riski çok daha fazla

21.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel istek ve dürtüye libido denilmektedir. Bazı kişilerin libidosu oldukça yüksek olurken bazılarında düşük libido görülebilir. Stres, endişe, kaygı, ailesel sorunlar ve ilaçlar libidonun düşmesine neden olmaktadır. Libido üzerine yapılan araştırmalar düşük libidoya sahip erkeklerin erken ölüm riskinin daha fazla olduğunu buldu.

Endişelendiren araştırma: Düşük libidoya sahip erkekler dikkat! Erken ölüm riski çok daha fazla

Libidonun çok yüksek olması sosyal hayatta zorluk yaşanmasına neden olurken düşük libido da çeşitli problemlere neden olmaktadır. PLOS One dergisinde yayınlanan bir araştırma, düşük libidoya sahip erkeklerin erken ölüm yaşama ihtimalinin neredeyse iki katı (1,82 kat) olduğunu öne sürdü.

LİBİDO VE ÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENDİ

Ekran görüntüsü 2022-12-21 113635

Yamagata Üniversitesi'nden araştırmacılar, on yılı aşkın bir süredir Japonya'da 20.000'den fazla kişi üzerinde çalıştı - 8.558 erkek ve 12.411 kadın - cinsel ilgi ile kardiyovasküler ve kanser de dahil olmak üzere "tüm nedenlere bağlı" ölüm arasındaki bağlantıları inceledi. Tıbbi kayıtları ve anket yanıtlarını analiz eden çalışma, libido ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

CİNSEL İSTEĞİ AZ OLAN KİŞİLERİN ÇEŞİTLİ PROBLEMLERİ VARDI

Ekran görüntüsü 2022-12-21 113655

Çalışma yazarları, "Cinsel aktivite ve cinsel tatmin, yaşlı gruplarda psikolojik sağlık ve esenlik için yararlı kabul edilse de, cinsel ilgi ile uzun ömür arasındaki ilişki araştırılmadı" dedi. Katılımcılardan sağlık kontrolleri sırasında cinsel ilgi anketlerini doldurmaları istendi. Cinsel ilgi eksikliği bildirenler daha yaşlı olma eğilimindeydiler, muhtemelen daha fazla içki içiyorlardı, diyabet hastasıydılar, daha az gülüyorlardı, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlardı ve daha düşük eğitim seviyelerine ulaşmışlardı.

YAŞAMDAN ZEVK ALMIYORLAR

Ekran görüntüsü 2022-12-21 113758

Sonuçlar, düşük libidoya sahip 40 yaş üstü erkeklerin kanserden ölme olasılığının 1,94 kat ve kalp hastalığından ölme olasılığının 1,36 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Daha düşük cinsel dürtüleri olan erkekler ayrıca , yaşamaya değer bir hayata sahip olma nedeniyle Japonca bir terim olan ikigai'den yoksun olduklarını bildirdiler - bazılarının "yaşamdan zevk almak" olarak tanımlayabileceği bir nitelik.

KÖTÜ YAŞAM ALIŞKANLIKLARI LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Bilim adamları, kötü yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle erkeklerin cinsel dürtülerinin azaldığına inanıyor. Bilim adamları, "Bu sonuçlara dayanarak, cinsel ilgiyi sürdürmenin, özellikle erkekler arasında pozitif psikolojik esenlik ve 'ikigai' ile ilişkili olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

KADINLARDA ÖLÜM RİSKİ İLE İLGİLİ BAĞLANTI BULUNAMADI

Ekran görüntüsü 2022-12-21 113707

Araştırmacılar ayrıca, kadınların daha düşük libido bildirme ihtimalinin erkeklerin iki katından fazla olmasına rağmen, bununla ölüm arasında bir bağlantı bulamadıklarını belirttiler. Sigara, alkol kullanımı, vücut kitle indeksi (VKİ), altta yatan sağlık koşulları ve egzersiz seviyeleri gibi değişkenler atfedildikten sonra bile sonuçlar aynı kaldı.
Bilim adamları libido ile uzun ömür arasında neden bir ilişki olduğunu açıklayamadılar; ancak araştırmacılara göre, sürekli bir cinsel ilgi eksikliği, sigara içmek, içki içmek veya aşırı yemek yemek gibi kronik hastalık riskini artıran kötü alışkanlıkların bir işareti olabilir.

SEKSİN ÇEŞİTLİ FAYDALARI BULUNUYOR

Sonuçlar, sağlıklı bir cinsel yaşamın genel olarak daha iyi sağlığa götüren şeyin bir parçası olduğu fikrini destekledi. Seksin faydaları arasında daha iyi uyku yer alır, bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyon ve kaygıyı azaltır ve kalp sağlığına yardımcı olur.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-21 113808

Çalışmanın Japonya'nın tek bir bölgesindeki nüfusun küçük bir kısmına odaklandığı düşünüldüğünde, bulgular dünyanın geri kalanı için geçerli olmayabilir. Bilim adamları, çalışmanın "Japonya'da cinselliği savunarak halk sağlığını iyileştireceğini" umuyor. Çünkü Japonya "yaşlılar arasında seks konusunda Batı dünyasına göre daha fazla önyargıya sahip." Bilim adamları, "Cinsel ilginin ölüm oranını önleyici etkilerinin altında yatan mekanizmaları açıklığa kavuşturmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" dedi. "Bu bulgunun, bu popülasyonda uzun ömürlülüğü artırmada cinsel ilginin önemine dair çıkarımları var."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bir tutamı bile şifa dağıtıyor: En güçlü antioksidanKüçük bir tutamı bile şifa dağıtıyor: En güçlü antioksidan
Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"
12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
stres libido hastalık erkek kadın libido nedir ölüm risk libido nasıl yükselir

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Son seçim anketinde gündem yaratacak sonuçlar var!

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Fiyatı altını bile solladı! Yüzde 352 arttı, aradaki fark 4 bin TL

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

Düğününe 1 ay kala meydana gelen kaza, Onur'un hayatını kararttı

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Everest Dağı'nın en ölümcül çığından kurtuldu! O anları anlattı

Everest Dağı'nın en ölümcül çığından kurtuldu! O anları anlattı

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.