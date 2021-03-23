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  4. Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

23.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Şu an itibarıyla yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu doluluk oranı bir miktar daha artarsa; örneğin yüzde 80'leri geçerse daha ciddi bir alarm söz konusu olacaktır" dedi.

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını ve ülke genelindeki vaka artışını değerlendirdi. Prof. Dr. Oğuztürk, illerin risk oranlarına göre renklendirmesinde temel etkenin pozitif vaka sayısı olduğunu; ancak aşılanma oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve acil servislere başvuru oranlarının da etkili olduğunu söyledi.

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'YÜZDE 80'İ GEÇERSE ALARM SÖZ KONUSU'

Ülke genelindeki vaka artışı ve hastanelerdeki doluluk oranlarına değinen Prof. Dr. Oğuztürk, "Bizim ülkemizdeki yatak doluluk oranı ve yoğun bakım doluluk oranı, hastanelerin mücadelesinde en önemli parametrelerden bir tanesi. Şu an itibarıyla yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu yüzde 66'lık doluluk oranı sadece Covid-19 hastalarının artışı ile ilgili bir oran değil; diğer hastalar da bu oranın içinde. Benim şahsi kanaatim bu doluluk oranı bir miktar daha artarsa; örneğin yüzde 80'leri geçerse daha ciddi bir alarm söz konusu olacaktır. Ve bu sonuç, 'ülke genelinde tam kapanma' demeyelim; ama kısıtlamaların daha ciddi bir şekilde ortaya çıkma zaruretini doğurabilir" diye konuştu.

'EKSTRA TEDBİR ALINMASI KAÇINILMAZ OLACAKTIR'

Prof. Dr. Oğuztürk, 'Türkiye geneli kapanma' şeklinde bir kısıtlama beklemediğini belirterek, "Genel kapanma şeklindeki bir sürecin oluşma ihtimalini çok düşük görüyorum. Kısmi şekildeki uygulamaların ülke geneline yayılma ihtimali olabilir. Yani hafta sonlarının tekrar 24 saat bazında kapanma ile ülke genelinde bir sürecin tekrar bu şekilde aktive olması gündeme gelebilir. Ama bu vaka sayılarıyla birlikte doğru orantılı oluşabilecek bir durum. Bu anlamda eğer veriler artış sürecine geçerse, ekstra tedbirlerin alınması da kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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