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Endonezya'da çok şiddetli deprem!

21.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Endonezya'da çok şiddetli deprem!

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

REUTERS: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,8

Reuters ise Filipinler yakınındaki deniz bölgesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre deprem 122 kilometre derinlikte meydana geldi.

ABD Pasifik adaları için tsunami riski bulunmadığını açıkladı.


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