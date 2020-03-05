HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya koronavirüs nedeniyle 4 ülkenin vatandaşlarından ülkeye girişte sağlık raporu isteyecek

Endonezya koronavirüs nedeniyle 4 ülkenin vatandaşlarından ülkeye girişte sağlık raporu isteyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 07:38 | Son Güncelleme

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının ülkeye girişte sağlık raporu getirmeleri gerektiğini bildirdi.

Endonezya koronavirüs nedeniyle 4 ülkenin vatandaşlarından ülkeye girişte sağlık raporu isteyecek

Republika gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Moeldoko, Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının giderek arttığı Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya vatandaşlarının Endonezya’ya girmek için sağlık raporu getirmeleri gerektiğini açıkladı.

Moeldoko, söz konusu kararın, salgına karşı tedbirler kapsamında birçok ilgili bakanlık ve birimlerden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alındığını ifade etti.

Öte yandan pazartesi günü ülkede ilk kez Kovid-19’un tespit edildiği anne ve kızın, başkent Cakarta’daki bir hastanede tedavileri devam ediyor.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Taliban'la yapılan anlaşmayla ilgili açıklama ABD'den açıklamaTaliban'la yapılan anlaşmayla ilgili açıklama ABD'den açıklama
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
4 ülke Endonezya Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

'Öğretmen' ilk bölümüyle ekranlara kilitledi

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Diğer Haberler
Trump'a şart koydular! ABD'de koronavirüs için 7,8 milyar dolarlık dev bütçe!

Trump'a şart koydular! 7,8 milyar dolarlık dev bütçe

ABD Savunma Bakanı Esper'den Taliban'la yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

Taliban'la yapılan anlaşmayla ilgili açıklama ABD'den açıklama

ABD'li senatör Rubio'dan Türkiye'ye hava desteği çağrısı

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

Kritik zirve öncesi BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Türkiye ve Rusya'a çağrı

Kritik zirve öncesi BM'den Türkiye ve Rusya'a çağrı

Çin'de koronavirüs (Kovid-19) bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 3 bin 14’e yükseldi

Çin'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı

Kritik görüşme öncesi yoğun güvenlik önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.