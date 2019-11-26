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Endonezya'da 85 Çinliye dolandırıcılıktan gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Endonezya'da 85 Çinliye dolandırıcılıktan gözaltı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da telefon ve internet dolandırıcılığı suçuna karışan 85 Çin vatandaşı alıkonuldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, Cakarta Emniyet Müdürü Gatot Eddy Pramono, yaptığı açıklamada, Çin emniyetinden aldıkları ihbar üzerine başkent Cakarta ve Doğu Cava eyaletindeki Malang kentinde 7 farklı noktada dolandırıcılık operasyonu düzenlediklerini belirtti.

Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 11’i kadın 85 Çin vatandaşının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Pramono, yakalananların uluslararası dolandırıcılık şebekesinin üyesi olduğundan şüphelenildiğini ifade etti.

Pramono ayrıca, şüphelilerin ileriki süreçlerine ilişkin Çinli yetkililer ile iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Endonezya’da 2017'de, benzer dolandırıcılık suçuna karışan 419 Çinli ve Tayvanlı sınır dışı edilmişti.

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Çinli Endonezya gözaltı telefon ve internet dolandırıcılığı

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