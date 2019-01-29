HABER

Endonezya’da ölü sayısı 30’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:27 | Son Güncelleme

Endonezya’da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

Endonezya’da meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), şiddetli yağışların etkili olduğu Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarında ölenlerin sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle baraj taşması sonucu bir köy sular altında kaldı. Köyde yaşayan binlerce kişi evsiz kalırken, 25 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Toprak kayması ve sel nedeniyle bir ana yol kapadığı için bölgeye helikopterlerle yardım gönderildiği öğrenildi.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü
Aralarında hamile kadınların da bulunduğu hırsızlık çetesi çökertildiAralarında hamile kadınların da bulunduğu hırsızlık çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.