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Endonezya’da Tangkuban Perahu yanardağı 200 metre yükseğe lav püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Endonezya’nın turistik bir bölgesi olan Batı Java’nın Bandung şehrindeki Tangkuban Perahu dağı dün mahalli saatle 15.48’de lav püskürmeye başladı.

Endonezya’nın turistik bir bölgesi olan Batı Java’nın Bandung şehrindeki Tangkuban Perahu dağı dün mahalli saatle 15.48’de lav püskürmeye başladı. Uzmanlar büyük bir şiddetle patlayabileceği uyarısında bulundu.
Tangkuban Perahu yanardağının öğleden sonra patlayarak 200 metre kadar yüksekliğe, kuzey ve güneye lav püskürmeye başladığı kaydedildi. Yetkililer yanardağı görmek için gelenlere, yanardağın çok daha şiddetli bir patlama yapabileceğini belirterek bölgede uzak durmaları uyarısında bulundu.
Volkan ve Zeolojik Tehlikeleri önleme merkezi başkanı Kasbani patlamanin sismograma 5 dakika 30 sanayi olarak kaydedildiğini söyledi. Endonezya’daki 129 volkandan biri olan Tangkuban Perahu yanardağının alarm seviyesinin 1 olduğu belirtilerek dağdaki son patlamanın daha büyük bir patlamanın habercisi olacağı kaydedildi. Uzmanlar, Endonezya’nın Ateş çemberine yakınlığı sebebiyle depremlere yatkın bulunduğu ve volkanların patlama eğilimi taşıdığını belirtti. Ateş çemberinin, Yeni Zelanda’dan Asya’nın doğu sahilleri üzerinden Kanada ve Amerika’ya kadar uzandığı, buradan da Güney Amerika’nın güney ucuna kadar uzandığı belirtildi.
Endonezya, 76’sı aktif olmak üzere bin 171 volkanik dağla, 1274 volkanik dağı olan Japonya’dan sonra ikinci sırayı oluşturuyor.

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