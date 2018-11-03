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Endonezya'da yolcu uçağının denize düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Düşen uçağı arama ekibindeki dalgıç yaşamını yitirdi - Kurbanlara ait ceset parçalarından şu ana kadar 4 kişinin kimliği tespit edildi

CAKARTA (AA) - Endonezya'da düşen uçağın arama çalışmalarında görev alan dalgıç öldü.

Kompas gazetesinin haberine göre, kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı için yapılan arama çalışmalarına katılan dalgıç basınç azalması sonucu yaşamını yitirdi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekibine gönüllü katılan 48 yaşındaki Syachrul Anto’nun, eylül ayında deprem ve tsunaminin yaşandığı Palu bölgesi ve yaklaşık 4 yıl önce AirAsia Havayolllarına ait uçak kazasındaki arama çalışmalarında da görev aldığı bildirildi.

Diğer yandan hastaneye nakledilen, içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu 73 ceset torbasından, şu ana kadar sadece 4 kişinin kimlik tespiti yapılabildi.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi yaptığı açıklamada, uçağın karakutu incelemesinin en erken gelecek ay sonuçlanacağını, kaza soruşturması için de en az 6 ay süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Pazartesi sabahı Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere havalanan uçağın, kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu, 8 mürettebat olmak üzere 189 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da 2014'te AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dalgıç Endonezya Lion Havayolları uçak kazası

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