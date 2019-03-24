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Endonezya'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

Papua eyaletinde meydana gelen selde ölü sayısı 112'ye yükseldi - Afet bölgesinde 94 kişi kayıp

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 16 Mart'ta meydana gelen selde, ölü sayısının 112'ye çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, eyaletin başkenti Jayapura'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve bazı noktalardaki heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki afette 107'si ağır olmak üzere 915 kişinin yaralandığını ifade eden Nugroho, 94 kişinin ise hala kayıp olduğunu aktardı.

Nugroho, selden toplamda 16 bin 783 kişinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek 3 bin 876 afetzedenin de 33 noktada güvenli alanlara tahliye edildiğini kaydetti.

Öte yandan sel nedeniyle 29 Mart'a kadar acil durum ilan edilen bölgede, kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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