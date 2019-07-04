"Enerji alanındaki çalışmalar dikkatli yürütülmeli"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, enerjiyle ilgili her bir başlığın, tehlikeli, riskli ve ülkelerin menfaatlerine dokunulduğu zaman herkesin pençesini gösterdiği bir durum arz ettiğini belirterek, "Bu nedenle bu alandaki çalışmaların dikkatli, özenli ve hassas şekilde yürütülmesi gerekiyor." dedi.

TÜBA Enerji Çalışma Grubunca Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli" başladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Üniversitenin ekonomik anlamda devlete yük olmamaya gayret ettiğini belirten Alma, "Bu kapsamda üniversitemiz kampüsünde 10 bin metrekare alana 500 kilovat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini tesis ettik ve santral şu anda elektrik ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bölge üniversiteleri arasında rol model olan Iğdır Üniversitesinin elektrik gideri 3 milyon liradan 2 milyon liraya indirildi." dedi.