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Enerjinizi dibe çeker, kronik yorgunluğa neden olur, vücudu iltihaplandırır

10.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorgun olmak, yorgunluk özellikle günümüzün hızlı yaşam tarzlarının en büyük yan etkisinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yorgunluk, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olarak hastalıklara davetiye çıkarır. Kendimize yeterince vakit ayırmazsak, kaliteli bir uyku çekmezsek ve beslenmeye dikkat etmezsek kronik yorgunluk kaçınılmaz olur.

Enerjinizi dibe çeker, kronik yorgunluğa neden olur, vücudu iltihaplandırır

Modern yaşam tarzının kaçınılmaz yan etkisi olan yorgunluk peşinde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Milyonlarca insanın çektiği kronik yorgunluk sendromu çok yaygın bir durumdur. Kronik yorgunluk sendromu (CFS) adı verilen bir durum, aylarca süren aşırı yorgunlukla ilişkili olduğu için yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir. Miyaljik ensefalomiyelit (ME) olarak da bilinen bu duruma sahip kişiler, yalnızca şiddetli yorgunluk ve uyku güçlüğü çekmezler, aynı zamanda eklem ağrısı, konsantrasyon güçlüğü ve hassas lenf düğümleri de yaşayabilirler.

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KRONİK YORGUNLUK VE BESLENME

Bu durumdaki kişilerin semptomları kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için ne yemesi veya yememesi gerektiğine ışık tutan sınırlı veri vardır. Probiyotikler, koenzim Q10 (CoQ10) ve NADH takviyeleri, kakao ve omega-3 yağ asitlerinin kronik yorgunluk sendromu semptom yönetiminde olumlu bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, tam tahıllar, meyveler, sebzeler ve balık gibi omega-3 yağ asitli yiyeceklerin tüketilmesi, genel popülasyonda yorgunluğun azalmasıyla bağlantılıdır ve bu, bu durumdaki insanlara da yardımcı olabilir (en azından yorgunluk bölümünde).

KRONİK YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLECEK 5 YİYECEK VE İÇECEK

Hızlı ve etkili bir "kronik yorgunluk sendromu" beslenme programı olmasa da bu durumun semptomlarına katkıda bulunabilecek bazı yiyecekler olabilir. Kronik yorgunluk sendromundan mustaripseniz, işte bu teşhisin etkilerini yaşamakla bağlantılı olabilecek beş yiyecek ve bunları sınırlamak veya bunlardan kaçınmak, daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir

YAĞLI ETLER

Yüksek yağlı etler, sağlıksız yağlar açısından zengin olma eğilimindedir. Ayrıca Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND) tarafından yayınlanan gözlemsel veriler, sağlıksız yağ yemenin kronik yorgunluk sendromu semptomlarıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

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BEYAZ EKMEK

Rafine beyaz ekmek, lif bakımından düşük olma eğilimindedir veya seçtiğiniz markaya bağlı olarak tamamen lifsiz olabilir. JHND tarafından yayınlanan yukarıda belirtilen gözlemsel veriler, düşük lifli bir beslenmenin kronik yorgunluk sendromu semptomlarıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

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ŞEKER

Şekerli yiyecekler tüketmek, glikozda ani bir yükselmeye ve ardından potansiyel bir çöküşe yol açarak kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir. Tatlı bir şeye ihtiyacınız varsa, kakaoda bulunan polifenoller kronik yorgunluk sendromunun daha az semptomuyla bağlantılı olduğundan, bitter çikolata ikramını tercih etmek daha iyi bir seçim olabilir.

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YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU İLE YAPILAN GAZLI İÇECEKLER

Araştırmalar, yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi ile iltihaplanmanın iç içe olduğunu gösteriyor. Kronik yorgunluk sendromunun semptomları düşük dereceli bir enflamasyonu yansıttığından, tatlı soda gibi enflamasyona neden olan maddelerin alımını sınırlamak, insanların bu durumu yönetirken kendilerini biraz daha iyi hissetmelerine yardımcı olabilir.

ALKOL

Alkollü içeceklerin vücut üzerinde dehidrasyon etkisi olabilir. Tıpkı kronik yorgunluk sendromu olmayan kişilerde olduğu gibi, susuz kalmak aşırı yorgun hissetmek gibi bazı nahoş semptomlara yol açabilir.


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Anahtar Kelimeler:
kronik yorgunluk

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