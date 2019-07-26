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"Enes memleketini çok severdi, düşen her bombayı belgelemek isterdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden AA'nın serbest habercisi Enes Diyab'ın arkadaşı Fayez Doğaym: - "Enes sadece bir aktivist değildi. O İdlib kırsalındaki en çalışkan foto muhabiriydi. Kendisi Han Şeyhun ilçesindendi. İlçede çekim yapacaklar ilk ona danışır, ondan destek alırlardı. Evi herkes açıktı" - "Bende çok emeği var. Fotoğraf çekmeyi ondan öğrendim. Çektiği kareler uluslararası ajanslarda yayınlandı" - "Memleketini çok severdi. Han Şeyhun'a düşen her roketi çekip belgelemek isterdi"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) basın çalışanı ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab'ın yakın arkadaşı Fayez Doğaym, Diyab hakkında "Memleketini çok severdi. Han Şeyhun'a düşen her roketi çekip belgelemek isterdi." dedi.

Suriye'de Beyaz Baretlilerin medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Diyab, 21 Temmuz'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki Han Şeyhun ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Diyab'ın yakın arkadaşı ve meslektaşı Doğaym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyab'ın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Doğaym, "Enes sadece bir aktivist değildi. O İdlib kırsalındaki en çalışkan foto muhabiriydi. Kendisi Han Şeyhun ilçesindendi. İlçede çekim yapacaklar ilk ona danışır, ondan destek alırlardı. Evi herkes açıktı." diye konuştu.

Diyab ile iş için internet yoluyla yıllar önce tanıştığını dile getiren Doğaym, "Enes benim en yakın arkadaşımdı. Sürekli çekimlere giderdik. Mesleki hayatımda ondan çok şeyler öğrendim. Bende çok emeği var. Fotoğraf çekmeyi ondan öğrendim. Çektiği kareler uluslararası ajanslarda yayınlandı." ifadelerini kullandı.

- 'Enes AA'ya çekim yaparken şehit oldu'

Yakın arkadaşını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Doğaym, Diyab'ın ölüm haberini nasıl aldığını şöyle anlattı:

"Enes, Han Şeyhun'da bir Sivil Savunma çalışanının kedileri beslediğini söyledi. Bu hikayeyi çekme konusunda kendisiyle anlaşmıştık. Enes, Anadolu Ajansına çekecekti. Ben de Suriye TV'sine çekecektim. Çekim günü kendisinin bir işi çıktı. Bana 'Sen git çekimini yap, eğer yetişirsem ben de gelirim' dedi. Ben gittim o Sivil Savunma çalışanını buldum, haberini yaptım. Enes'in şehit olmasından birkaç saat sonra, haberini yaptığım Sivil Savunma çalışanı beni arayarak, 'Enes AA'ya çekim yaparken şehit oldu' dedi. Enes o hikayeyi çekerken saldırı olmuş. Saldırı sırasında herkes saklanırken Enes, savaş uçağının saldırısını çekmeye çalıştığı sırada hayatını kaybetmiş."

Doğaym, Diyab'ın insani çalışmalara gönüllü katıldığını belirterek, "Enes gönüllü işleri çok severdi. O yüzden Sivil Savunma ekiplerine gönüllü olarak katıldı. Orada elinden gelenin hep fazlasını yapardı. Memleketini çok severdi. Han Şeyhun'a düşen her roketi çekip belgelemek isterdi." diye konuştu.

Diyab'ın ölümünden çok etkilendiğini ifade eden Doğaym, "Eğer nasip olur evlenirsem ve oğlum olursa adını Enes koyacağım. Onun ismi sürekli benimle olacak. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
aa Enes Diyab İdlib Rusya Suriye

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