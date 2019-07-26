"Enes memleketini çok severdi, düşen her bombayı belgelemek isterdi"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) basın çalışanı ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab'ın yakın arkadaşı Fayez Doğaym, Diyab hakkında "Memleketini çok severdi. Han Şeyhun'a düşen her roketi çekip belgelemek isterdi." dedi.

Suriye'de Beyaz Baretlilerin medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Diyab, 21 Temmuz'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki Han Şeyhun ilçesine gerçekleştirdiği hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Diyab'ın yakın arkadaşı ve meslektaşı Doğaym, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyab'ın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Doğaym, "Enes sadece bir aktivist değildi. O İdlib kırsalındaki en çalışkan foto muhabiriydi. Kendisi Han Şeyhun ilçesindendi. İlçede çekim yapacaklar ilk ona danışır, ondan destek alırlardı. Evi herkes açıktı." diye konuştu.

Diyab ile iş için internet yoluyla yıllar önce tanıştığını dile getiren Doğaym, "Enes benim en yakın arkadaşımdı. Sürekli çekimlere giderdik. Mesleki hayatımda ondan çok şeyler öğrendim. Bende çok emeği var. Fotoğraf çekmeyi ondan öğrendim. Çektiği kareler uluslararası ajanslarda yayınlandı." ifadelerini kullandı.