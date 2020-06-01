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'Enfekte prens' partiye katıldığı için özür diledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

İspanya’da düzenlenen bir partiye katılan ve daha sonra koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim, karantina ve kısıtlamaları dikkate almaması nedeniyle özür diledi.

'Enfekte prens' partiye katıldığı için özür diledi!

İspanya’da düzenlenen bir partiye katılan ve daha sonra koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim, karantina ve kısıtlamaları dikkate almaması nedeniyle özür diledi.

İspanya’nın güneyinde bulunan Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Belçika Kralı Philippe’nin yeğeni Prens Joachim (28), karantina kurallarını ihlal ettiğini ve bu nedenle pişmanlık duyduğunu, sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Prens adına avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karantina tedbirlerine uymadığım için özür dilerim. Bu zor dönemlerde amacım kimseyi incitmek değildi.

Davranışlarımdan dolayı pişmanlık duyuyorum ve sonuçlarına katlanmaya hazırım." ifadelerine yer verildi.

Prens Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.

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