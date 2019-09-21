Engel tanımayan aşklarında mutlu sona ulaştılar

Düzce'de her ikisi de geçirdikleri talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi gördükleri süreçte tanışan, ailelerin olumsuz görüş bildirmesine rağmen evlenen Serdar Yirmibeş ile Semra Yirmibeş, bir yıl sonra düğün yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Serdar Yirmibeş (29), 9 yıl önce denizde yüzerken suyun dibine daldığı sırada boynunu kırarak omurilik felci oldu ve her iki ayağıyla bir kolunu kısmen kullanamaz hale geldi. Bu süreç içerisinde Düzce Muncurlu Fizik Tedavi Merkezine giden ve tedavi gören Yirmibeş, burada 2 yıl önce yine kendisi gibi geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinde zedelenme olan ve tedavi gören Semra Dikmen (29) ile tanıştı. Birbirlerini çok seven çift, ailelerin rızasını alamamasına rağmen evlendi.

İmkansızlıklardan dolayı bir yıldır düğün yapamayan çiftin yardımına Düzce Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Arama Kurtarma (DAKE) gönülleri yetişti. Çiftin bu durumunu gören gönüllüler çevreden topladıkları yardımlarla ev eşyası aldı ve düğün organizasyonu yaparak çiftin mutluluğunu sağladı.