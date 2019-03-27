Engelleri aştı 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' aldı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta işitme engelli Gül Ustabaş Genç (46), kentte Kütüphane Haftası kapsamında, 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü'ne layık görüldü. Yakalandığı kanser hastalığını yenmesinde kitap sevgisinin de büyük etkisi olduğunu belirten Genç, okumanın insana birçok katkı sunduğunu belirtti.

Kentte, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 55'inci Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Sinop'ta küçük yaşlarda geçirdiği hastalıktan dolayı işitme engeli bulunan Gül Ustabaş Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın '25 Mart- 31 Mart Kütüphane Haftası' nedeniyle verdiği 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ne sık sık giden evli ve 2 çocuk annesi Gül Ustabaş Genç, yakalandığı kanser hastalığıyla mücadele ederken de bol bol kitap okuduğunu söyledi.

KİTAPLAR ARKADAŞI OLDU

Genç, okumanın kendisine birçok katkı sunduğunu ve ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, herkese kitap okuması tavsiyesinde bulundu. Gül Ustabaş Genç, "Kitapların olduğu yerde bulunmak her zaman hoşuma gitti. Hastalığımda bana şifa, yalnızlığımda arkadaş oldu kitaplar. Emekli olduktan 6 ay sonra kansere yakalandım. 9 ayım hastanede geçti. Kemoterapi, radyoterapi; kanser hastalığı geçirenler bilirler bu tedavi çok zordur, insanın morali bozulur. O anda bile kitaplar okurdum, kitaplarla arkadaşlık ediyordum" dedi.

'KİTAP SAYESİNDE HAYATA BAĞLANDI'

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan da, Genç'in Türkiye'deki 5 sıra dışı okurdan biri seçildiğini kaydetti. Akarslan, "Gül Hanım, kitap okuma sayesinde hayata bağlandı. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu insanlara bu vesileyle göstermiş oldu. Engeline rağmen üniversite eğitimini tamamlamış. Devlet kurumunda uzun yıllar hizmet vermiş. Yakalandığı kanser hastalığını kitap sevgisiyle aşmış. Kendisini kutluyorum" diye konuştu.