Engelli ablasının telefonuna bakınca deliye döndü!

Olay, geçen Temmuz ayında, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. B.P.(29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan (26) şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P.(27) de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber polis merkezine gitti. B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine tecavüz ettiğini anlattı.

Ablasının tecavüze uğradığını öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. ve Kocadoğan, boş bir arsada buluştu. Yusuf P., otomobiline bindiği Mehmet Kocadoğan'la tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen Yusuf P. ve Mehmet Kocadoğan arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yusuf P., kavga sırasında üzerindeki tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.