Engelli adam ve eşinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap!

Bir kullanıcı, Hannah’nın bir seks partnerine sahip olduğunu yazdı; ancak çift YouTube kanallarında bu konudaki doğrulardan söz etmişti.

Çift, büyük günlerinden çekilen bazı fotoğraflar paylaşmasıyla birlikte Hannah, ilişkilerini eleştiren insanlardan gelen kötü niyetli yorumların yanı sıra, para peşinde koşmakla suçlandı. Yorumların çoğunluğu olumlu içeriğe sahip olmasına rağmen biri “Adam zengin değil mi?” derken başka bir yorum evliliklerinin bir çeşit şaka olduğunu yazdı.

Sinirleri ve kasları etkileyen spinal kas atrofisi ( SMA ) ile dünyaya gelen Shane, iki yaşından beri kolarını ve bacaklarını kullanamıyor.

27 yaşındaki Shane Burcaw’ın yer aldığı bir belgesel sonrasında 24 yaşındaki Hannah’nın kendisine ulaşmasıyla tanışan ikili kısa bir süre sonra birbirlerine aşık olduklarını fark etmişti.

Hannah ise Instagram hesabında yayınladığı duygusal bir mesajla, kendisine saldıran internet trollerini hedef aldı.

Hannah yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Son iki yıldır bir YouTube kanalına sahip olduğumdan beri öğrendiğim bir şey varsa, o da asla herkesi eğitemeyeceğinizdir. Ne yaparsan yap, bazı insanlardan asla olmayacak. İnsanların ne düşündüğüne kafa yormak tamamen vakit kaybı ve zaman çok değerli. Bu yorumlara tepki vermemek daha kolay. İki yıl önce böyle yorumlar acı veriyordu. Bir süredir Shane ve ben evlilik fikrini konuşuyorduk. İlişkimizden şüphe duyan herkes bunun gerçek olduğunu fark etti. Artık eskisi kadar naif değilim. Bu insanları tamamen görmezden geliyorum. Shane ve ben içerik üretip hikayemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki hikayemiz mümkün olduğunca çok insana engelli insanların eş olmaya değer insanlar olduğunu gösterecek. Bu yorumlar devam etmemiz için bize yalnızca cesaret veriyor. Mesajımızı olumlu alan herkese teşekkür ederiz”

Negatif yorumlara rağmen birlikte çok mutlu görünen ikili, zamanı geldiğinde ailelerinin de katılabileceği daha büyük bir tören gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak o gün gelene kadar şimdilik Zoom’la yetinmek zorundalar.

Shane ise yaptığı açıklamada “Tören harikaydı. Zoom’la bu işin nasıl olacağından emin değildik. Önce bağlantı koptı. Bu biraz komikti. Ama bunun dışında her şey yolunda gitti” dedi.



