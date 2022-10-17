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Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV muafiyetli engelli aracı kimin üstüne kaydedilir?

17.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli vatandaşların hayatlarını daha kolaylaştırmak adına onlara sunulan belirli haklar bulunmaktadır. Engelli vatandaşların araç alımı ve araç kullanımı ile ilgili verilen ayrıcalıklar, bu kolaylıklardan biridir. Engelli bireylerin araç alımı ve araç alırken kendilerine sunulan ÖTV muafiyeti sosyal devlet anlayışı adına önemli bir ayrıcalıktır. Engelli bireyler araçlarını ilk aldıklarında ÖTV ödememe hakkına sahiptirler. Peki, engelli aracını kimler kullanabilir?

Engelli aracını kimler kullanabilir? ÖTV muafiyetli engelli aracı kimin üstüne kaydedilir?

İçindekiler

  • Engelli aracı kimin üstüne olur?
  • Engelli aracını kimler kullanabilir?
  • Engelli aracını kaç kişi kullanabilir?

Engelli vatandaşlar araba alma esnasında ÖTV'den muaf olmaktadırlar. Beş yılda bir olmak koşulu ile engelli birey araç alımında bu vergiden muaf olunur. Bu durum engelli vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bireylerin bu haklardan faydalanabilmeleri için belirli şartları sağlamaları gerekir. Kanunlarda belirtilenlere göre, araç alırken sağlanan bu indirimi kullanabilmek için engelli bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Engelli bireyin bu haklarını kullanabilmesi için resmi engelli raporuyla durumlarını kanıtlamaları gerekir.

Engelli aracı kimin üstüne olur?

Engelli bireylerin, raporların belirtilen engel oranlarına göre ÖTV indirimleri gerçekleşir. Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler. Engel oranı %90’ın altında olan engelli vatandaşlar ise engel oranlarına göre ÖTV indiriminden faydalanırlar.

%40 ve üzeri engelli vatandaşlar engel durumlarına göre aracı kendi üstlerine alabilirler. Bu bireyler H sınıfı ehliyet sahibi olmalılar ve engel durumlarına göre dizayn edilmiş araçları kullanabilirler. Engelli bireyin engel durumu araç kullanmasına uygun değil ise, bireyin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan yakınları ÖTV'siz araç satın alabilirler.

Engelli aracını kimler kullanabilir?

Engelli aracı almak isteyen bireylerin öncelikle raporlarıyla durumlarını kanıtlamaları gerekir. Aracı aldıktan sonra kendilerine yapılacak ÖTV indirimiyle daha kolay araç sahibi olabilirler. Engelli aracının kimin tarafından kullanılacağı Kara yolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenir. Normal şartlarda engelli kişinin eğer araç kullanmaya bir manisi yoksa aracı kendisinin kullanması gerekir. %40 ve üzeri engele sahip bireyler H sınıfı ehliyet sahibi olması halinde ve engel durumu araç kullanmaya müsaitse araçlarını kendileri kullanmalılar.

Engelli aracını kaç kişi kullanabilir?

%90 ve üzeri engele sahip bireylerde araç yurt içinden alınmışsa ve engelli bireyin durumu kullanmaya uygun değilse aracı herkes kullanabilir. Yurt dışından alınan araçları ise birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakınları kullanabilir. Engelliler üzerine alınan araçlar eğer engel oranı %90 ve üzerindeyse kan bağı olmayan bireyler tarafından da kullanılabilir.


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engelli araç
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