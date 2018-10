"Engelli-Engelsiz Karma Sanat Akademisi" açıldı

Ayrıca down sendromlu bireylerde herhangi bir zeka problemi olmadığını ve interneti çok iyi kullandıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:

Doğan, bu bireylere toplumun acımasını istemediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımıza diksiyon, artikülasyon eğitimlerini verdik. Özellikle bu konuda eğitimlerini ben üstlendim. Çünkü down sendromlu çocuklarımızın dil kaslarında problem vardı ve gördük ki engelli, engelsiz eğitim verildiğinde çocuklarımızın hepsinde inanılmaz değişim yaşanıyor." dedi.

Açılışta konuşan DOSTEV Derneği Genel Başkanı Arzu Oygur Doğan, yaptıkları işin sabır ve sevgi gerektirdiğini, down sendromlu çocukların da toplum içerisinde bir birey olduklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Down Sendromlu ve Zihin Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği (DOSTEV) tarafından, "Engelli - Engelsiz Karma Sanat Akademisi" Bakırköy'de yer alan Down Sanat Cafe'nin altındaki mekanda açıldı.

Koçyiğit, down sendromlu bireylerin çok hayat dolu ve neşeli olduklarına dikkati çekerek, "Ne mutlu onlara ki burada eğitim imkanı buldular. Böylesine özverili hocaları oldu. Gönülden onlara hizmet ediyorlar. Hep beraber bir arada yaşamı güzelleştirmek bizim elimizde. Bu konuda herkesin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Açılışa konuk olan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit de down sendromlu çocuklarla açılışta birlikte şarkı söyleyerek, böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Doğan, toplum içerisinde otizm ile down sendromunun yeterince bilinmediğine işaret ederek, "Her ne kadar son 5 yılda birçok şey gelişse de ne yazık ki hala kanser gibi, bulaşıcı bir hastalık gibi görüyorlar ama öyle değil. Ben herkesin derneğimize, akademimize destek olmasını istiyorum." dileğinde bulundu.

Doğan, akademinin ve derneğin amaçlarına değinerek, şöyle konuştu:

"Biz çocuklarımızı eğitip, yeteneklerini tespit edip, geliştirerek onları topluma kazandırmak, iş sahibi yapmak, istihdam edecek alanlar yapmak istiyoruz. Daha önce de bir tiyatro çalışması yaptım 'Canım Ailem' diye. Birçok da ödül aldı. Şu anda da tiyatromda, 6'sı down sendromlu, 2'si otizmli 8 arkadaşı istihdam edebiliyorum. Onlar da rol aldıkları oyun başı ücret alıyorlar."

Açılış kapsamında izlenime sunulan "Tanıdık Yüzler" adlı bir sergiye de değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Sergide ülkemizin değerli ünlü sanatçılarıyla, sporcularıyla down sendromlu gençlerimizin yüzlerini bir araya getirdik ama bunu yaparken fotoğrafları da down sendromlu arkadaşlarımız çekti. Grafik tasarımını da yine bir engelli arkadaşımız yaptı ve biz onlara bu yaptıkları çalışmalar için de telif ödedik. Ayrıca Down Sanat Kafe'yi açtık burada çocuklarımız servis yapıyor. Yemekleri aileleri hazırlıyor. Onlar için gerçekten burası huzur merkezi."

Doğan, 12'inci sınıfa kadar down sendromlu çocukların meslek okullarında eğitim aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: