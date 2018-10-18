"Engelli-Engelsiz Karma Sanat Akademisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Down Sendromlu ve Zihin Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği (DOSTEV) tarafından, "Engelli - Engelsiz Karma Sanat Akademisi" Bakırköy'de yer alan Down Sanat Cafe'nin altındaki mekanda açıldı.
Açılışta konuşan DOSTEV Derneği Genel Başkanı Arzu Oygur Doğan, yaptıkları işin sabır ve sevgi gerektirdiğini, down sendromlu çocukların da toplum içerisinde bir birey olduklarını söyledi.
Doğan, bu bireylere toplumun acımasını istemediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımıza diksiyon, artikülasyon eğitimlerini verdik. Özellikle bu konuda eğitimlerini ben üstlendim. Çünkü down sendromlu çocuklarımızın dil kaslarında problem vardı ve gördük ki engelli, engelsiz eğitim verildiğinde çocuklarımızın hepsinde inanılmaz değişim yaşanıyor." dedi.
-"Çocuklarımız toplumla iç içe olsun istiyoruz"
Ayrıca down sendromlu bireylerde herhangi bir zeka problemi olmadığını ve interneti çok iyi kullandıklarını belirten Doğan, şöyle devam etti:
"Bu akademi yıllardır bizim hayalimizdi. Fakat herhangi bir belediyeden ne yazık ki destek göremedik. Bakırköy Belediye Başkanı'na da gittik. Biz burada kiracıyız. Yüksek de bir kira ödüyoruz. Biliyorsunuz ki dernekler ticari amaç gütmeyen kuruluşlardır ve bu yüzden de herhangi bir kurum, kuruluştan Bakırköy ilçesinde bize gösterilecek bir bina olursa biz de kiracılıktan kurtuluruz. Biz çocuklarımız toplumla iç içe olsun, insanlar onları tanısın istiyoruz."
Doğan, toplum içerisinde otizm ile down sendromunun yeterince bilinmediğine işaret ederek, "Her ne kadar son 5 yılda birçok şey gelişse de ne yazık ki hala kanser gibi, bulaşıcı bir hastalık gibi görüyorlar ama öyle değil. Ben herkesin derneğimize, akademimize destek olmasını istiyorum." dileğinde bulundu.
-"Hep beraber bir arada yaşamı güzelleştirmek bizim elimizde"
Açılışa konuk olan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit de down sendromlu çocuklarla açılışta birlikte şarkı söyleyerek, böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Koçyiğit, down sendromlu bireylerin çok hayat dolu ve neşeli olduklarına dikkati çekerek, "Ne mutlu onlara ki burada eğitim imkanı buldular. Böylesine özverili hocaları oldu. Gönülden onlara hizmet ediyorlar. Hep beraber bir arada yaşamı güzelleştirmek bizim elimizde. Bu konuda herkesin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
-"Engelli bireyleri istihdam edebilecek alanlar yok"
DOSTEV Derneği Başkan Yardımcısı Halil Doğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Engelli - Engelsiz Karma Sanat Akademisi"ni derneğin imkanları çerçevesinde açtıklarını, akademide çok amaçlı 150 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra, eğitimlerin sürdürüleceği 5 farklı salonun yer aldığını anlattı.
Doğan, akademinin ve derneğin amaçlarına değinerek, şöyle konuştu:
"Biz çocuklarımızı eğitip, yeteneklerini tespit edip, geliştirerek onları topluma kazandırmak, iş sahibi yapmak, istihdam edecek alanlar yapmak istiyoruz. Daha önce de bir tiyatro çalışması yaptım 'Canım Ailem' diye. Birçok da ödül aldı. Şu anda da tiyatromda, 6'sı down sendromlu, 2'si otizmli 8 arkadaşı istihdam edebiliyorum. Onlar da rol aldıkları oyun başı ücret alıyorlar."
Açılış kapsamında izlenime sunulan "Tanıdık Yüzler" adlı bir sergiye de değinen Doğan, şunları kaydetti:
"Sergide ülkemizin değerli ünlü sanatçılarıyla, sporcularıyla down sendromlu gençlerimizin yüzlerini bir araya getirdik ama bunu yaparken fotoğrafları da down sendromlu arkadaşlarımız çekti. Grafik tasarımını da yine bir engelli arkadaşımız yaptı ve biz onlara bu yaptıkları çalışmalar için de telif ödedik. Ayrıca Down Sanat Kafe'yi açtık burada çocuklarımız servis yapıyor. Yemekleri aileleri hazırlıyor. Onlar için gerçekten burası huzur merkezi."
Doğan, 12'inci sınıfa kadar down sendromlu çocukların meslek okullarında eğitim aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu gençlerimiz eğitimlerini bitirdikten sonra iş bulamıyor, kimse onları işe almıyor. Onları istihdam edebilecek alanlar yok. İşte biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımızın Türkiye'de yaygınlaşması da bizim amaçlarımızdan biri. Her şeyi çok iyi beceriyorlar. Normal bir kişiden farkları yok ama neden biz onlara engelli yaftası vurup da toplum dışına itiyoruz. O zaman aile ve çocuklar bunalıma giriyor. Bizim bu insanları kaybetme lüksümüz yok."
Derneğin diğer istihdam projelerinden de bahseden Doğan, şunları söyledi:
"Bir radyo programı yaptık. Programa da ünlüler konuk oldu. Röportajları yine down sendromlu arkadaşlarımız yaptı. Şu anda bir talk show projemiz de var. Kabul edilirse kısa sürede hayata geçireceğiz. Ayrıca bir dizi projemiz de var. Onu hazırlayıp ve TRT'ye sunduk. Şöyle bir problem var, kimse bunu gözardı etmesin. Türkiye nüfusunun 10 milyonu engelli. Bunu anne, baba ve kardeşle çarptığınızda 40 milyon eder bu yadsınamaz bir rakam. Onun için de bu arkadaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yapacağımız her işe yürekten destek olmamız gerekiyor ki toplum olarak daha ileri seviyelere çıkalım."
Akademi'de uzman bir ekip aracılığıyla eğitimlerin gerçekleştirileceğinin de altını çizen Halil Doğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Biz bir rehabilitasyon merkezi değiliz ama burada keyifle, eğlenerek, öğrenecekleri işler yapacağız. Burada gençlerimiz tiyatro, beden dili ve diksiyon, fotoğrafçılık, resim, el sanatları, müzik, dans, şan eğitimleri alacaklar. Ayrıca ilk olarak robotik eğitim başlatacağız."
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