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Engelli gençlerin limuzin hayali gerçek oldu

22.04.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Urla Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu vatandaşlar için limuzinle gezi düzenlendi. Ellerindeki balon ve Türk bayraklarıyla hayal ettikleri büyük arabaya binen gençler, kentte tur attı.

Engelli gençlerin limuzin hayali gerçek oldu

Türk Kızılay Urla Şubesi tarafından 2015 yılından beri yürütülen ‘Hayata Bağlan’ projesi kapsamında, engelli, otizmli ve down sendromlu gençler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

KENTTE TUR ATTILAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da, bu proje kapsamında gençler için limuzinle gezi düzenlendi. Kızılay Urla Şubesinde velileriyle birlikte hazır bulunan 6 genç, ellerindeki balon ve Türk bayraklarıyla hayal ettikleri limuzime binerek kentte tur attı. Şube Başkanı Nurgül Saltık, "2015 yılından beri ‘Hayata bağlan’ projesini yürütüyoruz. Otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklarımızla çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birlikte kutladık. Onların arzusu ve isteği büyük bir araca binmekti. Çocuklar çok mutlu oldular" dedi.

‘ZAMAN HARİKA GEÇTİ’

Limuzine binen gençlerden zihinsel engelli Melike Tepedelen (23), “Bugün 23 Nisan’ı gezerek kutluyoruz. Limuzinin içindeyiz. Hem heyecanlı hem mutluyuz. Bugün çok eğlendik. Zaman harika geçti. Ben de limuzin almak isterim ama para yok. Limuzinin her şeyini beğendim. Işıkları çok güzel" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu gençlerden Haktan Dinçer (31), “Bugün gezdik, dolaştık, eğlendik. Çok güzeldi. Biz bazen Kızılay’da toplanıyoruz. Ben şiirler okuyorum ve harmandalı oynuyorum. 23 Nisan kutlu olsun" diye konuştu.

17 yaşındaki zihinsel engelli Buğra’nın annesi Nebile Aktaş, “Çok mutluyuz. Buğra’nın limuzine binmekle ilgili çok büyük bir isteği vardı. Sürekli toplumun içindeyiz ve çocuklarımızın uyumu arttı. Bugün de 23 Nisan’ın coşkusunu yaşadılar ve mutlu oldular" dedi.

(DHA)

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