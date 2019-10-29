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Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Doğuştan iki bacağı da dizden itibaren olmayan kadın hastaya aynı anda kapalı yöntemle safra kesesi, yumurtalık kisti ve apandisit ameliyatı yapıldı - Üç ayrı branşın birlikte yaptığı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Melek Teberoğlu: - "Çok sorunsuz şekilde ameliyatımı yaptılar, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bizim durumumuzdaki engelli hastalar da bu tür ameliyatlarını kapalı şekilde olup çok kısa sürede normal yaşantılarına dönebilirler" - Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt: - "Engellilerde dizden aşağısı olmadığı durumlarda bu operasyonlar teknik olarak zordur. Genel cerrahi, anestezi ve kadın doğum bölümümüzle, aynı seansta 15 santimetrelik kistini laparoskopik yöntemle batın içerisine dağılım yapmadan yumurtalıkla birlikte aldık"

DUYGU YENER - Doğuştan iki bacağı da dizden itibaren olmayan kadın hastaya, kapalı yöntemle aynı anda üç operasyon yapıldı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra üniversitenin öğrenci işlerinde görev yapmaya başlayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Melek Teberoğlu'nun, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerinde safra kesesinde taş, yumurtalığında ise 15 santimetre büyüklüğünde kist tespit edildi.

Bacaklarının dizden altından itibaren olmaması nedeniyle doktorların açık ameliyat önerdiği Teberoğlu, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kadın doğum, genel cerrahi ve anestezi bölümlerinden uzmanların katıldığı operasyonla Teberoğlu'nun safra kesesindeki taş, yumurtalığındaki kist ve apandisiti, kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle alındı.

- "Kısa sürede kendimi toparladım"

Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Melek Teberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki engeli nedeniyle de daha önce birçok operasyon geçirdiğini söyledi.

Yumurtalığındaki kistin büyüklüğü ve bacağındaki engel nedeniyle ameliyatın çok zor olacağının kendisine iletildiğini belirten Teberoğlu, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda hem kist hem safra kese hem de apandisit ameliyatım yapıldı. Kısa sürede kendimi toparladım. Ameliyattan üç gün sonra eve gidip yemek yaptım." diye konuştu.

Teberoğlu, kapalı yöntemle yapılan ameliyatın çok kısa sürede iyileşmesini sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Acı hissetmiyorsunuz. Ağrılarınız geçebiliyor. Başvurduğum merkezde kapalı olarak yapamayacaklarını, açık olarak yapabileceklerini ilettiler. İyileşme sürecim de çok uzayacaktı. Çok sorunsuz şekilde ameliyatımı yaptılar, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bizim durumumuzdaki engelli hastalar da bu tür ameliyatlarını kapalı şekilde olup çok kısa sürede normal yaşantılarına dönebilirler."

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Engelliler Merkezi atış takımında da yer aldığını anlatan Teberoğlu, engellilerin iyi bir eğitim almaları ve iş hayatına girmeleri sonrasında yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Ailelerin çocuklarına mümkün olduğu sürece eğitim aldırmaları tavsiyesinde bulunan Teberoğlu, "Önümüzdeki engeller kalktığı sürece yapamayacağımız bir şey yok. Bu konuda en büyük kanıt da benim." dedi.

- "Kapalı ameliyatlar hastalar için çok konforlu"

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt, hastanın kendilerine başvurduğunda göbeğine kadar uzanan 15 santimetrelik bir kisti bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Evliyaoğlu, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Safra kesesinde taş nedeniyle öncelikle genel cerrahiye başvurmuş bir hastamızdı. Engellilerde dizden aşağısı olmadığı durumlarda bu operasyonlar teknik olarak zordur. Genel cerrahi, anestezi ve kadın doğum bölümümüzle, aynı seansta 15 santimetrelik kistini laparoskopik yöntemle batın içerisine dağılım yapmadan yumurtalıkla birlikte aldık. Kapalı ameliyatlar hastalar için çok konforlu ve avantajlıdır. Hastanede kalış süresi daha az ve kısa sürede işe başlama gibi avantajları var."

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ameliyat bacak Diz engelli Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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