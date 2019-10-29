Engelli kadına aynı anda üç operasyon yapıldı

Geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Melek Teberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağındaki engeli nedeniyle de daha önce birçok operasyon geçirdiğini söyledi.

Kadın doğum, genel cerrahi ve anestezi bölümlerinden uzmanların katıldığı operasyonla Teberoğlu'nun safra kesesindeki taş, yumurtalığındaki kist ve apandisiti, kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle alındı.

Bacaklarının dizden altından itibaren olmaması nedeniyle doktorların açık ameliyat önerdiği Teberoğlu, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümünden mezun olduktan sonra üniversitenin öğrenci işlerinde görev yapmaya başlayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Melek Teberoğlu'nun, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerinde safra kesesinde taş, yumurtalığında ise 15 santimetre büyüklüğünde kist tespit edildi.

DUYGU YENER - Doğuştan iki bacağı da dizden itibaren olmayan kadın hastaya, kapalı yöntemle aynı anda üç operasyon yapıldı.

Yumurtalığındaki kistin büyüklüğü ve bacağındaki engel nedeniyle ameliyatın çok zor olacağının kendisine iletildiğini belirten Teberoğlu, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda hem kist hem safra kese hem de apandisit ameliyatım yapıldı. Kısa sürede kendimi toparladım. Ameliyattan üç gün sonra eve gidip yemek yaptım." diye konuştu.

Teberoğlu, kapalı yöntemle yapılan ameliyatın çok kısa sürede iyileşmesini sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Acı hissetmiyorsunuz. Ağrılarınız geçebiliyor. Başvurduğum merkezde kapalı olarak yapamayacaklarını, açık olarak yapabileceklerini ilettiler. İyileşme sürecim de çok uzayacaktı. Çok sorunsuz şekilde ameliyatımı yaptılar, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bizim durumumuzdaki engelli hastalar da bu tür ameliyatlarını kapalı şekilde olup çok kısa sürede normal yaşantılarına dönebilirler."

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Engelliler Merkezi atış takımında da yer aldığını anlatan Teberoğlu, engellilerin iyi bir eğitim almaları ve iş hayatına girmeleri sonrasında yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.