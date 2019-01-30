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Engelli öğrenciler usta şeflerle birlikte waffle şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli öğrenciler için bir AVM’de Waffle Şov yarışması düzenlendi.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli öğrenciler için bir AVM’de Waffle Şov yarışması düzenlendi. Usta şeflerle ter döken öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.
Yarışmaya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Eyip Ölmez, AK Parti üyeleri ve yarışmacıların aileleri katıldı. Yarışma Çankırı Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz ve Çankırı Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Eyüp Ölmez’in "hoş geldiniz" konuşmalarının ardından başladı.
Usta şefler yaklaşık 15 yarışmacıyla birlikte 10 dakika süren yarışma boyunca ter döktü. Yarışmaya katılanların tamamına birincilik ödülü verildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Asiye Ceylan, "Farkındalık oluşturma adına zaman zaman bu tür etkinlikleri çocuklarla yapıyoruz. Bu çocukların fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini halkımızla paylaşıyoruz. Zaten farkındalığın amacı da bu. Engelli derken insanlar nasıl düşünüyorlar bu kafalarındaki soru işaretlerini yıkmak için çocuklarla programlar yapıyoruz. Engel nedir kime göredir neye göredir biz bunları insanlara anlatmak adına sık sık çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. Yani engelin engel olmadığını engelli vatandaşların da bizlerin ne ihtiyacı varsa onların da her türlü ihtiyacı olduğunu gösterme adına çocuklarla halkımızı buluşturuyoruz. 15 çocuklar bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Biz bu çocukların sevgiyle yapılan her şeyi başardıklarını göstermek için bu etkinliği düzenledik. Yapılan etkinliğin çocuklarımıza da çok şey kattığını düşünüyoruz. Mesela anneleri onlara zarar verir diye kesici aletler kullandırmıyorlar ama biz onlara usta aşçılar gözetiminde onları kullanabileceklerini gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yarışmacıların ödülleri programa katılan protokol üyeleri ve sponsorlar tarafından verildi.

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