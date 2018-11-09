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Engelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polis, bedensel ve fiziksel engelli Sinan Kuzucu'nun (25) polislik hayalini gerçekleştirdi.

Engelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da polis, bedensel ve fiziksel engelli Sinan Kuzucu'nun (25) polislik hayalini gerçekleştirdi. Polis üniforması giydirilen Kuzucu, İstanbul'da 'Arka Sokaklar' dizisinin 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ve dizi ekibiyle tanıştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi'nde görev yapan komiser Yusuf Aksoy, görev için gittiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bedensel ve zihinsel engelli Sinan Kuzucu ile tanıştı. Kuzucu'nun polisleri çok sevdiğini ve bir günlüğüne de olsa polis olup, Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ile tanışmak istediğini öğrenen Yusuf Aksoy, harekete geçti. Durumu önce Şube Müdürü Volkan Güneş'e anlatan Aksoy, olumlu sonuç alması üzerine ardından Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'a ulaştı. Kısa sürede yapılan yazışmalar olumlu sonuç verdi.
Annesi Hamire Kuzucu ile bu sabah erken saatlerde evden alınan Sinan Kuzucu, uçakla İstanbul'a götürüldü. Havalimanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan Kuzucu, 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin ve dizi ekibi ile tanıştı. Sinan Kuzucu, Ergin ve ekiptekilerle fotoğraf çektirdi. Gün boyunca polisler eşliğinde İstanbul'u gezen Kuzucu, akşam saatlerinde uçakla Antalya'ya döndü.

FOTOĞRAFLI

Engelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdiEngelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdiEngelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdi

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