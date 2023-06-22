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Engelli vatandaşa 'ne bakıyorsun' dayağı! 'Başıma vurdular, ağladım'

22.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli Şahin Lafcı (23), trafikteki tartışmada “Ne bakıyorsun. Ben sinir hastasıyım” diyen sürücü ile 4 arkadaşı tarafından darbedildiğini belirterek, şikayetçi oldu. Mobese görüntülerinin de olduğu belirtilen olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Şahin Lafcı, Durup 'Ne bakıyorsun?' dedi. 'Bak ben sinir hastasıyım' diyerek üzerime yürüdü. Darbedilince ağladım" dedi.

Engelli vatandaşa 'ne bakıyorsun' dayağı! 'Başıma vurdular, ağladım'

Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde oturan yüzde 70 engelli Şahin Lafcı, 19 Haziran günü saat 01.00'de elektrikli motosikleti ile mahallede gezintiye çıktı. Kafeler Caddesi’nde seyir halinde olan Lafcı’ya iddiaya göre hafif ticari aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, “Ne bakıyorsun” diye laf attı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 5 kişi Şahin Lafcı'yı darbetti. Durumu fark eden esnaf olaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

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‘ENGELLİYİM DEDİM BAŞIMA VURDULAR, AĞLADIM’

Olayın ardından Şahin Lafcı, darp raporu alıp polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mobese görüntülerinin de olduğu belirtilen olaya karıştığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yaşadığı olayı unutamadığını belirten Şahin Lafcı, "Motosikletimle giderken karşımdan geldiler. Selektör yaparak uyardım. Durup 'Ne bakıyorsun?' dedi sürücü. Ben de bakmadığımı, engelli olduğumu söyledim. 'Bak ben sinir hastasıyım' diyerek üzerime yürüdü. Sonra giderken ben plakasını aldım. Tekrar gelip beni darbetti. Yere düştüm, başıma ve kulağıma vurdular" dedi.

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Olay sonrası başında ve kulaklarında ağrı olduğunu belirten Şahin Lafcı, "Darbedilince ağladım. Şikayetçi de oldum. Ceza almalarını istiyorum" diye konuştu.

Selamet Lafcı da oğlunun başına gelenleri duyunca şaşkınlık yaşadığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alması için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

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(DHA)

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