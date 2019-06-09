Engelli vatandaşın komşusu tarafından darp edildiği iddia edildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir kişinin, ev tapusu yüzünden yüzde 92 engelli raporu bulunan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası İbrahim Akçay’ı çocuklarının gözü önünde darp ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, komşusu M.A. "Oturduğun evin tapusu bizim" diyerek yüzde 92 engelli olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını sürdüren İbrahim Akçay’dan evi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine başlayan tartışma sonrası M.A., tekerlekli sandalyede bulunan İbrahim Akçay’ı sandalyeyle vurarak darp etti. Çocukları ve eşi önünde darp edilen Akçay, mahalle sakinlerinin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili konuşan İbrahim Akçay’ın eşi Sema Akçay, "Eşimin amcası ve kayınpederim, bizim durumumuz olmadığından evi oturmamız için bize verdi. İstanbul’dan bu yıl gelen M.A., eşimi sürekli evden çıkmamız için tehdit ediyordu. O gün de gelip ’tapu bizim, ev yıkılsın sizi sokağa atacağım’ diye tehdit ederken tartışma büyüdü. Eşimin başına sandalye ile vurup kaçtı. Köy sakinleri eşimi hastaneye götürdü, çaresiziz. Şikayetçi olmamıza köy sakinleri izin vermedi. Ne yapacağız bilmiyoruz, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Olayı cep telefonuna kaydeden İbrahim Akçay ise, "Ben savunmasız bir insanım, bunu hak edecek bir şey yapmadım. Ben engelli halimle ne yapabilirim. Çocuklarımın içinde savunmasız kaldım. Binanın eski olmasından dolayı evin arka duvarı çöktü, yıkıldı. Burayı yapacak imkanım yok. Yetkili yerlere başvurdum. Defalarca tehdit edildim. Sandalye ile kafama vurdu, 4 dikiş atıldı. Önce Allah’ıma, sonra devletime güveniyorum" diye konuştu.



