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Engelliler İŞKUR sayesinde "makrome" öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan makrome kursunda engelliler hem meslek ediniyor hem de günlük aldıkları 30 lira harçlıkla ihtiyaçlarını karşılıyor - Kurs eğitmeni Mehmet Salih Güneş: - "Burada engelli kardeşlerimizle salon köşelikleri, hamak, salıncak, çanta ve file örüyoruz. Bunları da çeşitli düğüm teknikleriyle yapıyoruz. Kursumuzu açalı bir ay olmasına rağmen güzel işler ortaya çıkarıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Sultandağı Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokolle, ilçedeki 12 engelli makrome kursu sayesinde hem meslek ediniyor hem de günlük aldıkları 30 lira harçlıkla ihtiyaçlarını gideriyor.

Sultandağı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Musa Kır, AA muhabirine, ilçedeki engellilerin katıldığı kursta ipleri kullanarak hediyelik eşya yapmayı öğrendiğini söyledi.

İŞKUR ile ortaklaşa açtıkları kursun yaklaşık 5 ay süreceğini dile getiren Kır, şöyle konuştu:

"Kursumuza 12 engelli kardeşimiz katılıyor. Bu kursa katılan bütün kursiyerlerimize İŞKUR, günlük 30 lira harçlık ödüyor. Halk eğitim merkezlerinin misyonu, bütün insanları eğitmektir. Biz de bu kursta engelli arkadaşlarımızla bir şeyler üretmenin sevincini yaşıyoruz. Hem onlara meslek edindiriyoruz hem de bu işten kazanacakları parayla aile bütçelerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz de kursa istekli geliyorlar, mutlular. Burada bir şeyler başarmanın sevincini bizle beraber onlar da tadıyor."

Kır, kurs açılalı yaklaşık bir ay olmasına rağmen kursiyerlerin makrome örgüyle çanta, hamak ve çeşitli süs eşyaları yapmaya başladığını anlattı.

Kursiyerlerin bazılarının makromede zorlansa da bir şekilde üstesinden geldiğine dikkati çeken Kır, "Kurs eğitmenimiz ve bazı yakınları ders sırasında onlara destek oluyor. Sonucunda da bütün kursiyerlerimiz makrome örgüyle çok güzel işler başarıyor. Ayrıca öğretmenimiz kursiyerlerimizi engeline göre farklı işlere de yönlendiriyor." diye konuştu.

- "Sergi açmayı planlıyoruz"

Kurs eğitmeni Mehmet Salih Güneş de kursa katılan engellilerin yeteneklerine göre başarılı işler ortaya koyduğunu söyledi.

Genellikle ev malzemeleri ve hediyelik eşya yapıldığına değinen Güneş, şöyle devam etti:

"Burada engelli kardeşlerimizle salon köşelikleri, hamak, salıncak, çanta ve file örüyoruz. Bunları da çeşitli düğüm teknikleriyle yapıyoruz. Kursumuzu açalı bir ay olmasına rağmen güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Engelli kardeşlerimiz yaptıkları işlerle mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kursun sonunda yapılan çalışmalarla sergi açmayı planlıyoruz. Orada da makrome örgülerle yapılan bu eşyaların satışını yapacağız."

- "Bu tür kursların yaygınlaşmasını istiyoruz"

Kursiyerlerden Mustafa Taşkın ise arkadaşlarıyla kursta güzel işler ortaya çıkardıklarını belirterek, "Herkes kendi ölçüsünde çalışıyor ve gayret ediyor. İlk başlarda makrome deyince korkuyorduk ama şimdi tüm arkadaşlarımız yapıyor. Hem harçlık alıyor hem de meslek öğreniyoruz. Bu tür kursların yaygınlaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Ayşe Gencer de makromede çok zorlanmadığına işaret ederek, "İpe düğüm atarak şekil veriyoruz. Ortam da çok güzel. Kurs hocamız yapamadığımızda bize çok yardımcı oluyor. Büyük zevkle meslek öğreniyoruz. İŞKUR'a, biz engellilere destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
engelli İŞKUR makrome örgü Sultandağı

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