"Kursumuza 12 engelli kardeşimiz katılıyor. Bu kursa katılan bütün kursiyerlerimize İŞKUR, günlük 30 lira harçlık ödüyor. Halk eğitim merkezlerinin misyonu, bütün insanları eğitmektir. Biz de bu kursta engelli arkadaşlarımızla bir şeyler üretmenin sevincini yaşıyoruz. Hem onlara meslek edindiriyoruz hem de bu işten kazanacakları parayla aile bütçelerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Engelli kardeşlerimiz de kursa istekli geliyorlar, mutlular. Burada bir şeyler başarmanın sevincini bizle beraber onlar da tadıyor."

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile Sultandağı Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokolle, ilçedeki 12 engelli makrome kursu sayesinde hem meslek ediniyor hem de günlük aldıkları 30 lira harçlıkla ihtiyaçlarını gideriyor.

Kır, kurs açılalı yaklaşık bir ay olmasına rağmen kursiyerlerin makrome örgüyle çanta, hamak ve çeşitli süs eşyaları yapmaya başladığını anlattı.

Kursiyerlerin bazılarının makromede zorlansa da bir şekilde üstesinden geldiğine dikkati çeken Kır, "Kurs eğitmenimiz ve bazı yakınları ders sırasında onlara destek oluyor. Sonucunda da bütün kursiyerlerimiz makrome örgüyle çok güzel işler başarıyor. Ayrıca öğretmenimiz kursiyerlerimizi engeline göre farklı işlere de yönlendiriyor." diye konuştu.

- "Sergi açmayı planlıyoruz"

Kurs eğitmeni Mehmet Salih Güneş de kursa katılan engellilerin yeteneklerine göre başarılı işler ortaya koyduğunu söyledi.

Genellikle ev malzemeleri ve hediyelik eşya yapıldığına değinen Güneş, şöyle devam etti:

"Burada engelli kardeşlerimizle salon köşelikleri, hamak, salıncak, çanta ve file örüyoruz. Bunları da çeşitli düğüm teknikleriyle yapıyoruz. Kursumuzu açalı bir ay olmasına rağmen güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Engelli kardeşlerimiz yaptıkları işlerle mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kursun sonunda yapılan çalışmalarla sergi açmayı planlıyoruz. Orada da makrome örgülerle yapılan bu eşyaların satışını yapacağız."