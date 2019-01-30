Engelliler pizza yarışmasında buluştu

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilere farkındalık oluşturmak için ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi.

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilerin sosyal yaşamdaki yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi. Beyoğlu Cihangir’de bulunan bir pizzacıda düzenlenen yarışmaya dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda farklı dernekler de katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, insanlar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmayı doğuştan iki kolu olmayan Muhammet Uğur Bitkay kazanarak ödülün sahibi oldu.

“En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz”

SAHNEDER Derneği Başkanı Türkan Ekiz, etkinliğin tamamı ile farkındalık oluşturmak için ve toplumda engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacı ile oluşturulduğunu söyledi. Ekiz konuşmasına şöyle devam etti: “İçlerinde o kadar çok başarılı arkadaşlarımız var ki her birisi inanılmaz derecede becerikli ve bu başarılarının fırsatı göstermemiz için bizlerin onlara ihtiyacı var. En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz.”