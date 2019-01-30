HABER

Engelliler pizza yarışmasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilere farkındalık oluşturmak için ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi.Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilerin sosyal yaşamdaki yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi.

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilere farkındalık oluşturmak için ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi.

Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği (SAHNEDER) engellilerin sosyal yaşamdaki yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla ödüllü pizza yeme yarışması düzenledi. Beyoğlu Cihangir’de bulunan bir pizzacıda düzenlenen yarışmaya dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda farklı dernekler de katılım gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, insanlar ödülü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmayı doğuştan iki kolu olmayan Muhammet Uğur Bitkay kazanarak ödülün sahibi oldu.

“En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz”
SAHNEDER Derneği Başkanı Türkan Ekiz, etkinliğin tamamı ile farkındalık oluşturmak için ve toplumda engellilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacı ile oluşturulduğunu söyledi. Ekiz konuşmasına şöyle devam etti: “İçlerinde o kadar çok başarılı arkadaşlarımız var ki her birisi inanılmaz derecede becerikli ve bu başarılarının fırsatı göstermemiz için bizlerin onlara ihtiyacı var. En önemlisi de bizleri yalnız bırakmayıp büyüklerimizden destek istiyoruz.”

“Birilerine muhtaç bir şekilde yardımımızı sürdürmeye bizi muhtaç bırakıyor”
Dernek üyesi görme engelli Hamza Demir, Kimsesizler ve Engelliler Yardımlaşma Derneği’nin etkinliğinde bulunduğunu belirterek, “Burada bulunmamızın amacı toplumumuzun bize karşı ön yargıları var. Bunları belki bir nebze yıkabiliriz diye bir araya geldik. Ön yargıları bir şekilde yıkmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi ise faaliyetler. Faaliyetlerle biz bunları yıkabiliyoruz çünkü biz toplumum bireyleriyiz. Fakat toplum bunun farkına varmıyor ve her zaman bizi dışlıyor. Birilerine muhtaç bir şekilde yardımımızı sürdürmeye bizi muhtaç bırakıyor. Bu aslında öyle değil, ben Bağcılar’dan kalkıp bugün Taksim’e tek başıma gelebiliyorum. Fakat sarı çizgi üzerinde yürürken birden bakıyorum çizgi üzerinde araba var. Ben görmediğim halde oraya kadar gelebiliyorum ama o araba orada olduğu zaman ben ondan sonrasını devam edemiyorum. Burada biri beni gördüğü zaman görme engelli yolda yürüyemiyor diyor. Ama oysaki ben yolumda gidiyorum onun bıraktığı araba yüzünden ben orada yürüyemiyorum. Bunun gibi bir sürü böyle türetilecek sorunlarımız var. Bizde bunları bir nebze etkinliklerle, sahne gösterileriyle topluma aktarmak için burada bulunduk” diye konuştu.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.