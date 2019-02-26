HABER

Engellilere rapor kolaylığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını belirterek, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren engellilik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarını kapsayan yönetmeliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi" ile "Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi" hakkındaki yönetmeliklerinin Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortaklaşa hazırlandığını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek."

- "Çocuklar için 'özel gereksinimi var' ifadesi kullanılacak"

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) hakkında da bilgi veren Selçuk, sağlık durumlarını tespit etmek için uzmanlarca 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini aktardı.

Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine "özel gereksinimi var" ifadesinin kullanılacağını vurguladı.

Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağının altını çizen Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini ve 0-18 yaş arası tüm çocuklar için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini bildirdi.

Selçuk, "Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Seyahat için 'özel koşul gereksinimi var' tespiti yapılacak"

Bakan Selçuk, 0-18 yaş aralığındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için "özel koşul gereksinimi var" durumunun tespitinin yapılacağını, immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek hizmete gereksinimi olan çocukların kapsama alınması sağlanarak bu hizmete erişimin artırıldığını belirtti.

Yönetmeliğin yetişkinlerle ilgili bölümünün de güncellendiğini anımsatan Selçuk, "özürlü" ifadesinin "engelli" olarak değiştirildiğine, "ağır özürlü" ifadesi yerine "bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli" tanımının getirildiğine dikkati çekti.

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) kullanılarak objektif değerlendirmelerin yapılacağının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara sunmak amacıyla tekrar tekrar rapor almayacak. Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla Rapor Formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi."

Kurumların raporları elektronik ortamda görebilmeleri için sağlık bilgi sistemine anlık kaydetme zorunluluğu getirildiğini belirten Selçuk, terör, kaza, yaralanma sonucu meydana gelen zararların tazmini için standart rapor formatının düzenlendiğini bildirdi.

- "Engel oranları hastalıklara göre güncellendi"

Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini vurgulayan Selçuk, akondroplazi (cücelik) için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini aktardı.

Yeni düzenlemeyle yetişkin cam kemik hastalarının engel oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini ifade eden Selçuk, bu hastalık için "özel koşul gereksinimi vardır" durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği de alabileceklerini kaydetti.

Down sendromu hastalarının artık sürekli rapor alabileceklerini duyuran Selçuk, düzenleme ile down sendromu tanısı alanların bir kez rapor almış olmalarının verilen tüm hizmetlerden faydalanmaları için yeterli olacağını vurguladı.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
"Avatar Atakan", "Türk milletini aşağılama" davasından beraat etti"Avatar Atakan", "Türk milletini aşağılama" davasından beraat etti
Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdiFırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Engellilere rapor kolaylığı

En Çok Okunan Haberler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.