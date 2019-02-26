Engellilere rapor kolaylığı

"Engellilerimizin işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formu yeniden düzenlendi, raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi. Engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek."

"Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi" ile "Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi" hakkındaki yönetmeliklerinin Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıklarınca paydaş tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortaklaşa hazırlandığını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren engellilik ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarını kapsayan yönetmeliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını belirterek, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi.

- "Çocuklar için 'özel gereksinimi var' ifadesi kullanılacak"

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) hakkında da bilgi veren Selçuk, sağlık durumlarını tespit etmek için uzmanlarca 25 farklı alanda çalışma yapıldığını, her bir hastalığın hangi sıklıkta görüldüğünün incelendiğini aktardı.

Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine "özel gereksinimi var" ifadesinin kullanılacağını vurguladı.

Hastalık ihtiyaçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacağının altını çizen Selçuk, 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini ve 0-18 yaş arası tüm çocuklar için engel durumu söylemlerine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini bildirdi.

Selçuk, "Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonlarında en verimli çağlarında hizmetlerden faydalanmaları sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

- "Seyahat için 'özel koşul gereksinimi var' tespiti yapılacak"