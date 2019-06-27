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Engellilerin yolunu açacak denetimler sıklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları, denetimleri artırdı - Komisyonlar tarafından 2017'de 4 bin 797 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlenirken, geçen yıl bu sayı 7 bin 225'e yükseldi

MERVE YILDIZALP - Açık ve kapalı alanlar ile ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları denetimlerini artırdı. Komisyon, 2017'de 4 bin 797, geçen yıl ise 7 bin 225 bina, açık alan ve toplu taşıma aracını denetledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engellilerin sorunlarına çözüm üretilmesi ve hak ettikleri standartlara kavuşması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hizmetler alanlarında engellilerin sorunları tespit edilerek çözümler üretiliyor.

Erişilebilirlik kapsamında ise ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ediliyor.

Binaların, tüm açık ve kapalı alanların ve ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelerini sağlamak üzere oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca erişilebilirlik konusundaki izleme ve denetim mekanizması yürütülüyor.

Komisyonlar tarafından 2017'de 4 bin 797 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Geçen yıl ise 7 bin 225 denetim yapıldı. 2018'deki denetimlerin yüzde 58'i binalara, yüzde 27'si toplu taşıma araçlarına ve yüzde 15'i açık alanlara yönelik gerçekleştirildi.

Öte yandan, yerinde incelemeler sonucu uygun bulunan umuma açık her türlü yapı, açık alan ile toplu taşıma araçları için erişilebilirlik kararı alınarak belge veriliyor.

Bu kapsamda, 2014-2018 yıllarında 240'ı bina, 9'u açık alan ve 306'sı toplu taşıma aracına olmak üzere 555 "Erişilebilirlik Belgesi" düzenlendi. 2017'de verilen belge sayısı 184 iken geçen yıl bu sayı 301 oldu.

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aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları denetimleri

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