"Engelsiz" taksiler hizmette sınır tanımıyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", tekerlekli sandalye kullanan bireyleri sağlık merkezlerine, eğitim ve resmi kurumlara ücretsiz götürüyor.

Engelli bireylerin bir gün önceden "444 11 41" numaralı çağrı merkezini arayarak randevu aldığını aktaran Yavuz, belirtilen saatte taksinin engelli bireyin evine gittiğini kaydetti.

Yavuz, Kocaeli'nin her ilçesine hizmet verdiklerini, engelli bireyi taksiyle kilometre sınırı olmadan ulaşımını sağladıklarını belirterek, "Projeyle engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak ve onları, toplumsal fırsatlardan yararlanmaları için destek olmak için taşıyoruz. Bu anlamda sağlık hizmetleri, resmi dairelerdeki işlemleri, sosyal hizmetler, spor ve eğitim faaliyetlerine engelli bireyleri götürüyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin, projeyle evlerinde durmak zorunda kalmadığını anlatan Yavuz, araçların engellilerin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edildiğini dile getirdi.

Yavuz, taşıma konusunda kilometre sınırları olmadığını aktararak, "Engelsiz taksiyle engelli kadar ailesinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Çünkü onlar günlük işlerinden kalmıyorlar. İndi-bindisiyle 4-5 saati bulacak işi, engelsiz taksiyle kısa zamanda yapıyorlar. Ayrıca sosyalleşmelerine fayda sağlıyoruz. Engelsiz taksiyle engellilerin ulaşımının önündeki engeli de kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.