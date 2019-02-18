HABER

"Engelsiz" taksiler hizmette sınır tanımıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de tekerlekli sandalye kullanan bireylere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, bu kişilerin sağlık kuruluşları başta olmak gidecekleri yere ulaşımını sağlıyor - Engelli bireylerin rahat ulaşımı için içi özel dizayn edilen taksiler, kilometre sınırı olmadan vatandaşlara hizmet veriyor - Engelsiz Kocaeli Taksi Proje Koordinatörü Mehmet Yavuz: - "Engelsiz taksiyle engellilerin ulaşımının önündeki engeli de kaldırmış olduk"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Kocaeli Taksi", tekerlekli sandalye kullanan bireyleri sağlık merkezlerine, eğitim ve resmi kurumlara ücretsiz götürüyor.

İçi özel dizayn edilen 3'ü minibüs, 2'si hafif ticari araç olmak üzere 5 engelsiz taksi, kentte yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor.

Engelli bireylerin bir gün önceden telefonla arayarak randevu aldığı taksiler, belirlenen saatte vatandaşları evinden alarak gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Araçlarda bulunan kaldıraç sistemleriyle engelli bireyler, zorlanmadan bulundukları yerden alınıyor.

Engelli vatandaş için gerekli güvenlik tedbirlerinin bulunduğu taksiler, kilometre sınırı olmadan ücretsiz hizmet sunuyor.

- "Engellilerin sosyalleşmesine fayda sağlıyoruz"

Engelsiz Kocaeli Taksi Proje Koordinatörü Mehmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelsiz taksinin Kocaeli'de yaşayıp tekerlekli sandalye kullanan bireylere hizmet verdiğini söyledi.

Engelli bireylerin bir gün önceden "444 11 41" numaralı çağrı merkezini arayarak randevu aldığını aktaran Yavuz, belirtilen saatte taksinin engelli bireyin evine gittiğini kaydetti.

Yavuz, Kocaeli'nin her ilçesine hizmet verdiklerini, engelli bireyi taksiyle kilometre sınırı olmadan ulaşımını sağladıklarını belirterek, "Projeyle engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştırmak ve onları, toplumsal fırsatlardan yararlanmaları için destek olmak için taşıyoruz. Bu anlamda sağlık hizmetleri, resmi dairelerdeki işlemleri, sosyal hizmetler, spor ve eğitim faaliyetlerine engelli bireyleri götürüyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin, projeyle evlerinde durmak zorunda kalmadığını anlatan Yavuz, araçların engellilerin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edildiğini dile getirdi.

Yavuz, taşıma konusunda kilometre sınırları olmadığını aktararak, "Engelsiz taksiyle engelli kadar ailesinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Çünkü onlar günlük işlerinden kalmıyorlar. İndi-bindisiyle 4-5 saati bulacak işi, engelsiz taksiyle kısa zamanda yapıyorlar. Ayrıca sosyalleşmelerine fayda sağlıyoruz. Engelsiz taksiyle engellilerin ulaşımının önündeki engeli de kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Son model araçlarda kaldıraç sistemi bulunduğunu, engellinin araçta tüm güvenliğinin sağlandığını anlatan Yavuz, ailelerin araçları olduğunu ancak engelli bireyi taşıyacak özel sistemleri bulunmadığını kaydetti.

Araçların temizliğine dikkat ettiklerini vurgulayan Yavuz, araçların antibakteriyel temizliklerinin periyodik olarak yapıldığını belirtti.

- "Hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz"

Kandıra'nın Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki bedensel engelli Yasemin'in babası Aydın Hakan, projenin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Kızının bebekken havale geçirmesi sonucu engelli olduğunu anlatan Hakan, şunları anlattı:

"Kızım yürüyemiyor, oturamıyor, az konuşabiliyor. Eğitime gideceğimiz zaman veya başka bir işimiz olduğunda köyden arayıp randevu alıyoruz. Geliyorlar, bizi gitmek istediğimiz yere götürüyorlar. Güzel bir hizmet. Taksi olduğu için eğitime veya hastaneye nasıl gideceğiz diye düşünmüyoruz."

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
Yerli bomba imha robotu "Ertuğrul" İstanbul'da görev başındaYerli bomba imha robotu "Ertuğrul" İstanbul'da görev başında
Donan baraja gömüldü!Donan baraja gömüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli Engelsiz Kocaeli Taksi Engelsiz taksi Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taksi

En Çok Okunan Haberler

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarından itibaren başlıyor

İğne atılsa yere düşmüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.