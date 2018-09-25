Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onama kararının gerekçesi açıklandı. Karar 2’ye karşı 3 oyla alındı. Kararda söz konusu MİT faaliyetinin ‘devlet sırrı niteliğinde’ olduğu vurgulandı. Berberoğlu’nun ‘niteliği gereği devlet sırrı olan bilgileri’, açıklamaktan ibaret eylemenin, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturduğu belirtildi. Bu bilgilerin sır olarak korunmasının, suç tarihi itibariyle de demokratik toplumda gerekli olduğu kaydedildi.

Habertürk TV’den Fevzi ÇAKIR’ın haberine göre, 57 sayfalık gerekçede özetle şu tespitlere yer verildi.

MİT FAALİYETLERİ GİZLİDİR: MİT’in faaliyetleri, işin doğası gereği gizli olduğundan görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin de gizli olduğu konusunda kuşku yoktur.

DEVLET SIRRI: Devletlerin, bekasını temin ve milli menfaatleri koruma adına ülke sınırları içinde veya dışında niteliği itibariyle devlet sırrı mahiyetinde olan faaliyetleri olabilir. Dava ve haber konusu faaliyetin de bu kapsamda bir faaliyet olduğu gerek dosyada bulunan ilgili kurumların cevabi yazıları gerekse açık kaynaklarda yer aldığı üzere devlet yetkililerinin açıklamaları ile sabittir.