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  4. Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

24.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki dolandırıcılık iddiasında bugün akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşandı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz, Ümit isminde bir kişinin karısı Canan'ı 'baldızım' diyerek kendisiyle evlendirmeye çalıştığını iddia etmişti. Bugünkü programda ise 'enişte' olarak bilinen Ümit, kadın çıktı.

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın iddialarıyla ilgili gelişmeler takip edildi.

'Ümit' isminde bir kişinin eşi Canan'ı 'baldızım' diye tanıtarak kendisiyle evlendirmeye çalıştığını iddia eden Emre Korkmaz, 350 bin TL dolandırıldığını söylemişti.

ÜMİT KADIN ÇIKTI!

Bugün programa telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

'Enişte-baldız' dolandırıcılık iddiasıyla ilgili programa katılan bir izleyici, 'Ümit benim annemin halamın kızı' dedi ve stüdyo buz kesti.

"Zaten bu 'enişte-baldız' değil" diyen izleyici, "Ümit ve Canan daha önce düğün yaptılar. Ben de düğünlerine gittim. Sadece düğün yaptılar, resmi nikâh yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın "Siz sormadınız mı? Bu nasıl iş?" demesi üzerine ise "Sormaya gerek yok, zaten herkes biliyor. Ben o zamanlar küçüktüm. Böyle iş yaptıklarını bilmiyordum. Ümit adını sonradan öğrendim. Ümit benim annemin halasının kızı oluyor." deyince de stüdyodakiler şaşkına döndü.

Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.

Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, "Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.


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