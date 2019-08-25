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Eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

ADANA'da, tratıştığı eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vurulan Bilal Akan, ağır yaralandı.

Eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tratıştığı eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vurulan Bilal Akan, ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu mevkesendeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Akan ile eniştesi henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya bayladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, eniştesi tabancayla Akan'a ateş etti. Mermilerin karnına ve ayağına isabet etmesiyle Akan, yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bilal Akan, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Öte yandan, Akan'ı yaralayan eniştesinin polis merkezine gidip teslim olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eniştesi tarafından tabancayla vurulduEniştesi tarafından tabancayla vurulduEniştesi tarafından tabancayla vurulduEniştesi tarafından tabancayla vuruldu

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