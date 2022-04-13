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Eniştesinden baldızına cinsel istismar... Uyurken hamile bıraktı! 'Cinsel ilişki yaşadıklarını öğrendim ama...'

13.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iğrenç bir olay meydana geldi. İddiaya göre T.S., antidepresan ilacı içtikten sonra uykuya dalan baldızı M.K.'ye cinsel istismarda bulundu ve hamile bıraktı. Suçlamaları kabul etmeyen T.S., baldızı M.K.'nin isteğiyle cinsel ilişki yaşadıklarını yaşadıklarını iddia etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.K.'nin babası, "Damadım T.S.’nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim" dedi. İşte iğrenç olayın detayları!

Eniştesinden baldızına cinsel istismar... Uyurken hamile bıraktı! 'Cinsel ilişki yaşadıklarını öğrendim ama...'

Mide bulandıran olay, 2021 yılında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre T.S., baldızı M.K.'ye (40) uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.'nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'CİNSEL İLİŞKİYİ ÖĞRENDİM, İNANMAK İSTEMEDİM'

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı. İfadesinde, M.K.'nın psikolojik rahatsızlığı sebebiyle antidepresan kullandığını söyleyen babası, "Damadım T.S.’nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.’nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk" dedi.

'GECE YATMAK İÇİN ODAMA GİTTİM...'

Tutuklu sanık T.S.'nin eşi F.S. ise "Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi. Sabah saat 06.30’da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir" diye konuştu.

'EŞİM MAĞDUR DURUMDA'

Bir önceki duruşmada M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen T.S., "Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli
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