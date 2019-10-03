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Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eniştesi Ercan Karakaş (41) tarafından boğazı kesilip 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen Rajae Ait Lhaj'ın (24) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesi Fas'a gönderildi.

Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eniştesi Ercan Karakaş (41) tarafından boğazı kesilip 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen Rajae Ait Lhaj'ın (24) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesi Fas'a gönderildi.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde oturan bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, temmuz ayında, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş'ın kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Ercan Karakaş'a ağustos ayında 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj'ı yanına çağırdı.
28 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde Ercan Karakaş'ın annesi, Siham Karakaş'ın evine giderek torununu alıp, evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21.30 sıralarında konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Karakaş, elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Rajae Ait Lhaj, bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken, diğer yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Ercan Karakaş, baldızına saldırdı. Korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Ercan Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, Rajae Ait Lhaj, gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Ercan Karakaş, bir gün sonra Konyaaltı sahilinde güneşlenirken yakalanıp gözaltına alındı. Karakaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Rajae Ait Lhaj'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Fas'a gönderildi.

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Eniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildiEniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildiEniştesinin öldürdüğü kadının cenazesi Fas'a gönderildi

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