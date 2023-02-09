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Enkaz altından çıktı, 'Hangi gündeyiz?' diye sordu! Ekiplerin verdiği cevap...

09.02.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın, çocuklarıyla birlikte 78 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Annenin kurtarma ekiplerine söylediği ilk cümle “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” olurken, AFAD ekip lideri, annenin “Hangi gündeyiz?” sorusuna korkmaması için perşembe yerine salı diye cevap verdi.

Enkaz altından çıktı, 'Hangi gündeyiz?' diye sordu! Ekiplerin verdiği cevap...

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremler sonucunda çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kadın, 78 saat sonra çocuklarıyla birlikte sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kadının ilk cümlesi “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” olurken AFAD ekip lideri, annenin “Hangi gündeyiz?” sorusuna korkmaması için perşembe yerine salı diye cevap verdi.

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SAĞ OLARAK KURTARILDILAR

6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine bulunan İbrahim Apartmanı’nda AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri depremin 64. saatinde “sesimi duyan var mı?” çağrılarına yanıt aldı. Duydukları ses üzerine hemen çalışmalara başlayan ekiplerin zamanla yarışı başladı. 14 saatlik hummalı çalışmanın ardından 36 yaşındaki Hatice İğde, beraberinde 7 yaşındaki oğlu Melih İğde ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet Naim İğde ile enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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PERŞEMBE YERİNE SALI CEVABI VERİLDİ

AFAD ekip lideri, anne İğde’nin, “Hangi gündeyiz?” sorusuna korkmaması için perşembe yerine salı diye cevap verdiğini söyledi. Ayrıca ekip lideri, depremden 78 saat sonra kurtarılan annenin ilk sözlerinin, “Önce çocuklarım çıksın, ben sonra çıkarım” olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

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