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Enkazdan çıkarılan kasalar açıldı! 5 kilo altın, 58 bin dolar, 500 bin liraya yakın para, gümüş, saat...

06.04.2024 13:24
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde enkazda kalan197 çelik kasa valiliğin oluşturduğu komisyon eşliğinde açıldı. Kasalardan 5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 458 bin 198 Türk Lirası, 58 bin 700 dolar çıktı. Bazı kasalar boş çıkarken bazılarında silah ve ilaçlara rastlandı. 18 kasa sahibine teslim edildi.

Enkazdan çıkarılan kasalar açıldı! 5 kilo altın, 58 bin dolar, 500 bin liraya yakın para, gümüş, saat...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şu ana kadar teslim alınmayan 197 çelik kasa açıldı.

VALİLİK KOMİSYON OLUŞTURDU

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru ile oluşturulan komisyon koordinesinde açılan çelik kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği aktarıldı.

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KASALARDAN NELER ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen 197 kasadan 119'unun içinin boş çıktığı, 57 kasada değersiz evrak ve eşya bulunduğu ifade edilen açıklamada, 21 çelik kasada ise 5 kilo 90 gram altın, 21 çeyrek altın, altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 458 bin 198 Türk Lirası, 58 bin 700 dolar, 404 avro ile eski madeni para bulunduğu belirtildi.

18'İ TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, bazı kasalarda 3 tabanca ve bunlara ait 397 fişek ile 38 parça tarihi eser, 960 yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hap çıktığı, 18 kasanın sahibine, tarihi eserlerin ise Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Kahramanmaraş
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