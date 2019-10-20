"Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yalan ve alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok." dedi.

Akar, 50 sene önce okuduğu "Taş Mektep" olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ne gelişinde kendisi gibi Kayseri Lisesi mezunu eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız."