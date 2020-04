Epic Games Store durmuyor: İki oyun daha artık ücretsiz!

Koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrısına uyduğumuz şu günlerde oyunlara olan ilgi de arttı. Bu artış bazı oyun kütüphanelerini de harekete geçirdi. Bu kütüphanelerden biri de Epic Games Store oldu. Epic Games Store, her hafta iki oyunu ücretsiz olarak yayınlamayı artık gelenek haline getirdi ve bu gelenek her zaman olduğu gibi bu hafta da bozulmadı.

EPİC GAMES STORE'UN İKİ OYUNU DAHA ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games Store, bu hafta ücretsiz yapacağı iki oyunu paylaştı. Epic Games'in paylaşımına göre haftanın ücretsiz olan ilk Epic Games Store oyunu Sherlock Holmes: Crimes and Punishments oldu. Sherlock Holmes hayranları tarafından oldukça beğenilecek olan yapım, kriminal vakalarını aydınlatmaya çalışıyor. Ayrıca oyun Türkçe dil desteğine de sahip.

EPİC GAMES STORE'DAN NİKOLA TESLA'YA SAYGI KUŞAĞI

Haftanın ikinci ve son oyunu ise oldukça ilginç bir hikayeye konu alıyor. Elektriğin mucidi olan ve bir kesim tarafından büyük saygı gösterilen Nikola Tesla'nın hikayesini anlatan Close to the Sun oyunu, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios adındaki bir gemiyi kendine mekan ediniyor.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını 16 Nisan saat 18:00'a kadar indirmek mümkün. Peki Epic Games Store oyunları nasıl indirilir?