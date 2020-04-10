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Epic Games Store durmuyor: İki oyun daha artık ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz olarak sunacağı iki oyunu duyurdu. Epic Games'in duyurusuna göre bu hafta Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun isimli iki oyun ücretsiz olarak indirilebilecek. Özellikle Close the Sun konusuyla hayli dikkat çekici.

Epic Games Store durmuyor: İki oyun daha artık ücretsiz!

Koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrısına uyduğumuz şu günlerde oyunlara olan ilgi de arttı. Bu artış bazı oyun kütüphanelerini de harekete geçirdi. Bu kütüphanelerden biri de Epic Games Store oldu. Epic Games Store, her hafta iki oyunu ücretsiz olarak yayınlamayı artık gelenek haline getirdi ve bu gelenek her zaman olduğu gibi bu hafta da bozulmadı.

EPİC GAMES STORE'UN İKİ OYUNU DAHA ÜCRETSİZ OLDU

Epic Games Store, bu hafta ücretsiz yapacağı iki oyunu paylaştı. Epic Games'in paylaşımına göre haftanın ücretsiz olan ilk Epic Games Store oyunu Sherlock Holmes: Crimes and Punishments oldu. Sherlock Holmes hayranları tarafından oldukça beğenilecek olan yapım, kriminal vakalarını aydınlatmaya çalışıyor. Ayrıca oyun Türkçe dil desteğine de sahip.

sherlock holmes crimes and punishments

EPİC GAMES STORE'DAN NİKOLA TESLA'YA SAYGI KUŞAĞI

Haftanın ikinci ve son oyunu ise oldukça ilginç bir hikayeye konu alıyor. Elektriğin mucidi olan ve bir kesim tarafından büyük saygı gösterilen Nikola Tesla'nın hikayesini anlatan Close to the Sun oyunu, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios adındaki bir gemiyi kendine mekan ediniyor.

close to the sun

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını 16 Nisan saat 18:00'a kadar indirmek mümkün. Peki Epic Games Store oyunları nasıl indirilir?

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

  • Epic Games Store hesabınıza giriş yapın, hesabınız yoksa bir Epic Games Store hesabı açın.
  • Epic Games Store ana sayfasındaki ücretsiz oyunlar bölümüne gelin ve Sherlock Holmes: Crimes and Punishments'a veya Close to the Sun'a tıklayın.
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna tıklayın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
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