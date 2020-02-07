Epic Games Store İki Strateji Oyunu Veriyor!

Ticket to Ride, 2004 yılında çıkış yapan ve çok popüler hale gelen aynı isimli kutu oyununun uyarlaması. Oyunda amacımız tren hatlarıyla en hızlı şekilde şehirleri birbirine bağlayıp hedeflere ulaşan oyuncu olmak.

Carcassonne da yine bir masaüstü kutu oyunu uyarlaması. Çok oyunculu olarak da oynanabilen oyunda her oyuncu bir karo çekiyor ve onu haritaya yerleştiriyor. Ardından bu karoların üzerine yurttaşlar yerleştirilebiliyor. Oyuncular tamamlanan yollar, şehirler, çiftlikler vb. için ödüller kazanıyor.

Ticket to Ride'a buradan, Carcassonne'a ise buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Son tarih 13 Şubat.

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