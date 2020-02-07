HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Epic Games Store İki Strateji Oyunu Veriyor!

Epic Games Store İki Strateji Oyunu Veriyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.02.2020 22:29 | Son Güncelleme

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsizleri iki strateji oyunu: Carcassonne ve Ticket to Ride.

Epic Games Store İki Strateji Oyunu Veriyor!

Ticket to Ride, 2004 yılında çıkış yapan ve çok popüler hale gelen aynı isimli kutu oyununun uyarlaması. Oyunda amacımız tren hatlarıyla en hızlı şekilde şehirleri birbirine bağlayıp hedeflere ulaşan oyuncu olmak.

Carcassonne da yine bir masaüstü kutu oyunu uyarlaması. Çok oyunculu olarak da oynanabilen oyunda her oyuncu bir karo çekiyor ve onu haritaya yerleştiriyor. Ardından bu karoların üzerine yurttaşlar yerleştirilebiliyor. Oyuncular tamamlanan yollar, şehirler, çiftlikler vb. için ödüller kazanıyor.

Ticket to Ride'a buradan, Carcassonne'a ise buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Son tarih 13 Şubat.

PS Plus Şubat Ayı Oyunları Belli Oldu!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Epic Games Store Asmodee pc Strateji ücretsiz

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

İBB'nin zam kararına İstanbullulardan tepki

İBB'nin zam kararına İstanbullulardan tepki

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Samsung güvenlik açıklarına ‘dur’ dedi!

Samsung güvenlik açıklarına ‘dur’ dedi!

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Audioengine’den bluetooth bağlanma sorununa çözüm!

Audioengine’den bluetooth bağlanma sorununa çözüm!

Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü

Jabra Elite 75t : Ufak, hafif ve çok güçlü

Google Pixel 2XL görünüşe göre Android 11 R alacak

Google Pixel 2XL görünüşe göre Android 11 R alacak

İmgur erişim engeli de kalkacak gibi görünüyor

Wikipedia'dan sonra bir haber de imgur'dan geldi

Galaxy S20 Ultra ortaya çıktı

Galaxy S20 Ultra ortaya çıktı

İndirime giren PlayStation 4 oyunları!

PS 4 oyunlarında kaçırılmayacak indirimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.