HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Epic Games Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı!

Epic Games Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı!

05.03.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Epic Games Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı!

Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu hafta Wargame: Red Dragon'u ücretsiz yaptı. Oyunun normal fiyatı ise 49 TL. Peki Wargame: Red Dragon'un sistem gereksinimleri neler?

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeyi sürdürüyor. Daha önce GTA V: Premium Edition ve A Total War Saga: Troy gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşturan Epic Games, bu haftanın oyununu da duyurdu.

WARGAME: RED DRAGON ÜCRETSİZ OLDU

Wargame: Red Dragon haftanın ücretsiz oyunu olarak Epic Games Store tarafından açıklandı. Wargame: Red Dragon, Eugen Systems tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyunda, Batı kuvvetleri ile Komünist blok arasında geçen büyük ölçekli bir mücadele var. Wargame: Red Dragon'da mücadeleye katılan 17 ülkenin tamamının askeri kaynaklarını yönetecek ve kaynağına sadık bir şekilde üretilen 1.450 birim arasından seçim yaparak savaş kuvvetinizi oluşturacaksınız.

Wargame Red Dragon

BİRAZ DAHA VAKTİNİZ VAR

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyununu indirmek için biraz daha vaktiniz var. Zira Normal fiyatı 49 TL olan Wargame: Red Dragon 11 Mart saat 19:00'a kadar Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek.

WARGAME: RED DRAGON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP SP3
İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 2.5 Ghz
Bellek: 2048 MB
Direct X sürümü: 9
Ekran Kartı: ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü

Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 3 Ghz
Bellek: 4096 MB
Direct X sürümü: 9
Ekran kartı: ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Mart ayının ücretsiz yapımları açıklandı!Mart ayının ücretsiz yapımları açıklandı!
Alak suresinin meali ve faziletleriAlak suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
Epic Games

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Nintendo Switch Pro raporlarda ortaya çıktı! Özellikleri nasıl olacak?

Pek çok kişi kullanıyor, iki farklı versiyonu var!

Amazon Prime Gaming Mart 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Mart ayının ücretsiz yapımları açıklandı!

PS Plus Mart 2021 ücretsiz oyunları belli oldu

Mart ayının ücretsiz yapımları açıklandı!

Sony PS VR 2 üzerinde çalışıyor!

Heyecanlandıran iddia! Sony çalışmalara başladı

PUBG: New State iOS ve Android için duyuruldu!

Mücadele geleceğe taşındı: İşte yeni PUBG!

CD Projekt RED'ten Cyberpunk 2077 açıklaması! Resmen ertelendi

Keanu Reeves'lı yapım için flaş açıklama! Resmen ertelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.