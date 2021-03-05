Epic Games Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeyi sürdürüyor. Daha önce GTA V: Premium Edition ve A Total War Saga: Troy gibi oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşturan Epic Games, bu haftanın oyununu da duyurdu.

WARGAME: RED DRAGON ÜCRETSİZ OLDU

Wargame: Red Dragon haftanın ücretsiz oyunu olarak Epic Games Store tarafından açıklandı. Wargame: Red Dragon, Eugen Systems tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyunda, Batı kuvvetleri ile Komünist blok arasında geçen büyük ölçekli bir mücadele var. Wargame: Red Dragon'da mücadeleye katılan 17 ülkenin tamamının askeri kaynaklarını yönetecek ve kaynağına sadık bir şekilde üretilen 1.450 birim arasından seçim yaparak savaş kuvvetinizi oluşturacaksınız.

BİRAZ DAHA VAKTİNİZ VAR

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyununu indirmek için biraz daha vaktiniz var. Zira Normal fiyatı 49 TL olan Wargame: Red Dragon 11 Mart saat 19:00'a kadar Epic Games Store kütüphanesine eklenebilecek.

WARGAME: RED DRAGON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3

İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 2.5 Ghz

Bellek: 2048 MB

Direct X sürümü: 9

Ekran Kartı: ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 3 Ghz

Bellek: 4096 MB

Direct X sürümü: 9

Ekran kartı: ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü

