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Epilasyonu olabildiğince ağrısız yapmanın yolları

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Kadınların vücudu regl döneminden önce oldukça hassastır. Birçok kadın epilasyonun daha az acı vermesi için gün hesabı yapar ve ona göre davranır. Ancak regl olsanız da olmasanız da acıdan kaçmak mümkün değil.

Epilasyonu olabildiğince ağrısız yapmanın yolları

Epilasyona başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken önemli önerileri sizinle paylaşıyoruz.

KÖPÜK VEYA VÜCUT KREMİ KULLANIN

Başlamadan önce vücudunuza krem veya jel sürün. Bu şekilde, tüyleriniz ve cildiniz daha yumuşak olur ve epilasyon pürüzsüzleşir. Hem de çok fazla acı çekmezsiniz.

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SU GEÇİRMEZ EPİLATÖR KULLANIN

Hızlı ve ağrısız bir epilasyon elde etmenin en iyi yollarından biri de su geçirmez epilasyon aleti kullanmak. Tüyler yumuşar ve gözenekler açılır. Ayrıca, temizliği de kolyadır.

KESE YAPIN

İşlemden birkaç gün önce ve sonra peeling yapmak ölü cildin alınmasına yardımcı olur ve iç içe geçmiş tüyleri çıkarabilir, böylece daha sonra çıkarılması daha kolay ve ağrısız olur. Bölgeyi pürüzsüzleştirmek için kahverengi şekeri normal duş jeli veya zeytinyağı ile karıştırarak doğal bir ovalama yapabilirsiniz. Tüylü bölgeleri epilasyondan 2-3 gün önce ve sonra nazikçe ovalamak için banyo eldiveni kullanın.

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KAHVE YA DA SODA İÇTİKTEN SONRA 6-8 SAAT BEKLEYİN

Kafein enerji verici olduğundan epilasyondan hemen önce kafeinli içeceklerin tüketimi ağrı hissini artırabilir. Bu nedenle, işleme başlamadan önce kafeinin sisteminizden çıkmasını beklemek daha iyidir.

HIZLI BİR DUŞ VEYA SICAK BİR BANYO YAPIN

Sıcak buhar ve ılık su, cildin gözeneklerini açar ve tüyleri yumuşatır. Epilasyondan hemen önce duş almayı seçerseniz, işlem sırasında hemen büyük bir fark göreceksiniz. Ağrı daha az fark edilir ve tüyler daha kolay çıkarılır.

CIMBIZ SAYISININ FAZLA OLMASINA DİKKAT EDİN

Epilasyon için bir epilatör kullanıyorsanız, daha fazla cımbız olmasına dikkat edin. Bu epilatörlerin kıllı alanlara daha az darbeye ihtiyacı vardır, çünkü bir kerede çok sayıda kılları çekebilirler. Bu şekilde tahrişi de önleyebilirsiniz.

EPİLASYON YAPACAĞINIZ BÖLGEYİ SIKIN

Epilasyon konusunda herkes germe tekniğini bilir. Fakat cildinizi germek yerine daha az acı veren bir numara da onu sıkmanız. Bunu yapmak çok kolay: basitçe parmağınızı ve baş parmağınızı kullanarak epilasyon yapmak istediğiniz bölgedeki cildi sıkın. Bu şekilde, ağrı reseptörlerini bastırırsınız.

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DÜZGÜN NEFES ALIN

Epilasyon sırasında, egzersizde olduğu gibi, düzgün nefes almak büyük bir fark yaratır. Başlamadan önce rahat nefes alın Eğer gerilirseniz, cildiniz sıkılaşır ve epilatörün saçları çıkarması daha zor olur, böylece size daha fazla acı verir.

6

HANGİ ALANLAR DAHA ÇOK ACI VERİYOR?

Vücudunuzdaki bazı bölgeler diğerlerinden daha fazla acı verir. Örneğin, bikini bölgesi ve koltuk altımızın altındaki bölge en acı vericidir. Ağrı toleransının düşük olması durumunda, bu parçalarda epilasyon kullanmaktan kaçınmak ve bunun yerine depilasyonu düşünmek daha iyidir. Depilasyon epilasyon gibi istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulma yöntemidir.İkisini birbirinden ayıran ise etkilediği süreçtir. Depilasyonda istenmeyen kıl ve tüyler kısa süreli olarak vücuttan uzaklaştırılır. Bunun için traş, tüy dökücü krem, losyon gibi yöntemler kullanılabilir. Bu tip uygulamalarda kıl kökleri alınmadığı için tüyler 2-3 gün sonra tekrar çıkar ve yeniden işlem yapmanız gerekir.


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