Epilasyonu olabildiğince ağrısız yapmanın yolları

Epilasyona başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken önemli önerileri sizinle paylaşıyoruz.

KÖPÜK VEYA VÜCUT KREMİ KULLANIN

Başlamadan önce vücudunuza krem veya jel sürün. Bu şekilde, tüyleriniz ve cildiniz daha yumuşak olur ve epilasyon pürüzsüzleşir. Hem de çok fazla acı çekmezsiniz.

SU GEÇİRMEZ EPİLATÖR KULLANIN

Hızlı ve ağrısız bir epilasyon elde etmenin en iyi yollarından biri de su geçirmez epilasyon aleti kullanmak. Tüyler yumuşar ve gözenekler açılır. Ayrıca, temizliği de kolyadır.

KESE YAPIN

İşlemden birkaç gün önce ve sonra peeling yapmak ölü cildin alınmasına yardımcı olur ve iç içe geçmiş tüyleri çıkarabilir, böylece daha sonra çıkarılması daha kolay ve ağrısız olur. Bölgeyi pürüzsüzleştirmek için kahverengi şekeri normal duş jeli veya zeytinyağı ile karıştırarak doğal bir ovalama yapabilirsiniz. Tüylü bölgeleri epilasyondan 2-3 gün önce ve sonra nazikçe ovalamak için banyo eldiveni kullanın.

KAHVE YA DA SODA İÇTİKTEN SONRA 6-8 SAAT BEKLEYİN

Kafein enerji verici olduğundan epilasyondan hemen önce kafeinli içeceklerin tüketimi ağrı hissini artırabilir. Bu nedenle, işleme başlamadan önce kafeinin sisteminizden çıkmasını beklemek daha iyidir.