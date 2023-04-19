Oksijen tedavisi nedir? Oksijen tedavisi nasıl olur?

Oksijen tedavisi birçok farklı hastalığın giderilmesinde kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Kandaki oksijen seviyesi düştüğünde kişide nefes alamama gibi problemler ortaya çıkar. Bu duruma müdahale edilmediğinde solunum yetmezliği gibi ciddi hastalıklarla karşılaşılır. Oksijen tedavisi gerekli görüldüğünde uygulanan bir tedavi şeklidir. Alanında uzman olan hekimler tarafından uygulanır.

Oksijen tedavisi nedir?

Akciğerlerin sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için oksijene ihtiyaç duyulur. Akciğerler görevlerini yapamadığında oksijen seviyesinde düşmeler gözlemlenir. Bu durum solunum sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olur. Oksijen konusunda her hastalık için farklı oksijen tedavisi uygulanır. Kanda azalan oksijen miktarının yeniden artırılması işlemi, oksijen tedavisi olarak adlandırılır. Kişilerin bu tedaviye ihtiyaç duyup duymadıkları hekimler tarafından belirlenir. Alanında uzman olan bir doktora danışılmadan oksijen alımının yapılması önerilmez. Kanın ciddi şekilde oksijensiz kalması son derece ciddi bir sağlık sorunudur. Aniden nefes almada zorlanma, giderek artan göğüs ağrısı gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir doktora danışılması tavsiye edilir.

Oksijen tedavisi nasıl yapılır?

Oksijen tedavisinin birçok farklı çeşidi mevcuttur. Genel olarak oksijen tedavisi, solunum problemi yaşayan kişilerin daha rahat nefes alabilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Kanda ve dokularda bulunan oksijen oranı azaldığında akciğerlere yeteri kadar oksijen gitmez. Bu durum zamanla akciğerlerin beklenen işlevi yapamamasına sebep olur. Kandaki oksijensizlik neticesinde hücre ve dokularda hasar meydana gelir. Bu hücre ve dokuların canlanması ve iyileştirilmesi için oksijen tedavi yöntemlerinden yararlanılır. Oksijen tedavi yöntemlerinden biri yüksek akım oksijen tedavisi yöntemidir. Özellikle solunum yetmezliği hastalığında kullanılır. Oksijen tedavisi nefes alma problemi yaşayan kişilere sıklıkla maske aracılığıyla oksijen verilerek yapılır. Hastalığın çeşidine göre farklı uygulama teknikleri de bulunur.

Oksijen tedavisi nasıl olur?

Oksijen tedavisi hastalığın seyrine göre kısa ya da uzun sürebilir. Tedavi planlaması alanında uzman olan hekimler tarafından belirlenir. Oksijen tedavisinin uzun süre ve yüksek dozda uygulanması ciddi yan etkilere yol açabilir. Hekimler, tedaviyi kişilerin oksijen ihtiyacına göre uygular. Oksijen azaldığında yalnızca akciğerler değil, kalp ve böbrek gibi organlarda zarar görmeye başlar. Kalp üzerine binen yükün azaltılması için oksijen tedavisi en iyi yöntemler arasındadır. Oksijen tedavisi uygulama esnasında kişilerin solunum sayısı, nabzı, kan basıncı, arteriyel kan gazı gibi faktörler dikkatlice takip edilir. Basınçlı oksijen tedavisi hayat kurtarıcı tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Oksijen tedavisi uygulamaları nelerdir?

Oksijen tedavisinde birçok farklı uygulama mevcuttur. Hastalığın türüne göre farklı uygulamalar yapılır. En sık uygulanan oksijen tedavi yöntemleri şu şekildedir: