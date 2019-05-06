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Er Meydanı’nda sahur bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nde, Hıdırellezin Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Sarayiçi Er Meydanı’nda “Sahur Sofrası” kuruldu.

Er Meydanı’nda sahur bereketi

Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri’nde, Hıdırellezin Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Sarayiçi Er Meydanı’nda “Sahur Sofrası” kuruldu. Sahurun ardından vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları Tunca Nehri’ne attı.
Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, Hıdırellez kutlamaları ile devam etti. Hıdırellez’in Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Edirne Belediyesi tarafından “Sahur Sofrası” kuruldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarını dikkate alan Edirne Belediyesi yağmur ihtimaline karşı Sahur Sofrası’nı güreşlerin yapıldığı Er Meydanı’na kurdu. Er meydanı tribünlerinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm vatandaşlarla sahur yaptı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hıdrellez ve Kakava’nın Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru, orucun da dini bir gereklilik olduğunu belirterek, bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliğini birleştirmenin mutluluğunun yaşandığını söyledi. Canalp, "Edirne’yi ve Edirnelileri anlatan en güzel şey bugün buradaki etkinliktir. Edirneliler, gündüzü Kakava Hıdırellez Şenlikleri ile geceyi de sahurla birleştirebiliyorlar. Bu birleştirme de aslında milletimizin hamurunun ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Evet, Edirneliler, böyledir. Neşeyi, şenliği beraberce yaşar; bu neşeyi ve şenliği ibadetle birleştirmesini de bilir" diye konuştu.
Daha sonra Vali Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp; Belediye Başkanı Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Fatih Köprüsü’nden Tunca Nehri’ne "Barış, sağlık, bereket, kardeşlik" yazılı çelenk bıraktı.
Vatandaşlar da köprüden dileklerinin yazılı olduğu kağıtları nehir suyuna attı.

Er Meydanı’nda sahur bereketi

Er Meydanı’nda sahur bereketi

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