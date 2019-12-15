Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na nakli başladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Er-Rızk Camisi'nin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşınma süreci başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında tarihi ve kültürel varlıkların korunması konusunda dünyaya örnek olacak nitelikte çalışmalar gerçekleştiriyor.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi eserler, Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor.

- 4 metre 40 santim yukarı kaldırıldı

Kültürel mirasın korunması için şimdiye kadar 6 eser baraj gölü sahasından çıkarılırken, taşınacak son eser Er-Rızk Camisi ile ilgili süreç de başladı.

Ağırlığı yaklaşık bin 700 ton olan cami 3 aşamalı olarak yerden 4 metre 40 santim yukarı kaldırıldı. 55 akslı krikolar üzerine kaldırılan cami, 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) acına yüklendi.